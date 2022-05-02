微波爐禁忌｜微波爐可說是家電的代表之一，幾分鐘就可以解凍﹑加熱食物，宵夜更是不能沒有微波爐的輔助。可是，方便的同時也有一些禁忌不能犯，放錯食具和食物的話，隨時導致微波爐爆炸。近日，美國消委會（Consumer Reports）報告講解有什麼不能放入微波爐，以及教大家安全使用方法。



有可能破壞微波爐的東西

金屬絕不能放入微波爐加熱， 因為有機會導致電弧， 在微波爐產生火花或會引發火災。同時，就算是細塊的鋁箔，也不應該放入微波爐加熱， 和金屬的情況一樣，鋁在微波加熱時，有機會出現電弧。 而尖銳的物品，就算不是金屬製，如木牙籤也可以點燃火花，因此也不應放入微波爐加熱。在食物方面，提子(水果)﹑水和帶殼的蛋絕不可放入微波爐，三者都有機會在加熱期間爆炸。

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不建議放入微波爐的東西

只加熱一段短時間，如30秒加熱咖啡，泡沫塑膠可能沒有問題。但加熱時間過長，泡沫塑膠就可能融化，令化學物質轉移或融到食品中。

另外，紙類製品也要小心，有機會由化學品﹑木槳或其他粘合劑等成分製成， 這些成份在微波爐下可能不安全，如牛皮紙袋有可能引起火災。一般來說，只有紙製品標明微波爐安全標籤外，其他都不應放入微波爐。

雖然玻璃和陶瓷一般都是可以放入微波爐的物料，但亦要留意器皿的樽口會或太窄，如裡面裝有的液體過熱，壓力有機會積聚導致爆炸。

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資料來源：Consumer Repots