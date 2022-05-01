Uniqlo Final Fantasy 、Gundam UT｜GU 名偵探柯南女裝系列率先實物睇｜今個5.1國慶連假，Uniqlo和GU同步推出了多款動漫主題服飾，當中太空戰士 35周年16款FF特別版更有特典啤牌送，機迷必買！01科技玩物率先取得實物，高達與遊戲tee都可以穿得有型！

Uniqlo X Final Fantasy 35周年16款特別版UT及啤牌特典

Uniqlo X Final Fantasy 35周年16款FF特別版UT機迷必買，日本4月開售／香港5月2日推出｜為了慶祝日系RPGFinal Fantasy系列（太空戰士／最終幻想）35周年，與Uniqlo合作聯乘推出16件UT，每一件代表每一集主題，包括正章15集+未推出的《FF XVI》，從紅白機、超任、PlayStation到近年的online game及PS4作品，每一件都非常有特色，設計也很有心思。（香港5月2日上架／男女通用款式各＄99/件）



《FFV 》陸行鳥Pocket Tee (鍾世傑 攝／model：小白＠maidplanet)

Final Fantasy與Uniqlo聯乘16款UT逐件睇👇



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買2件送限定啤牌 可能搶手過TEE！

如果你同時買2件或以上的FF UT，更可以得到1副Final Fantasy 限量撲克牌特典，當中收錄歷代經典插畫，連天野喜孝的油畫都有！可能你會問，陸行鳥旁邊的粉紅色公仔是甚麼來頭？今次率先實物試著，鳴謝旺角Maid Planet Cafe 借出場地，又安排女僕小白進行拍攝！佢就係MP Cafe的吉祥物Papa啦！

同時買2件或以上的FF UT，更可以得到1副Final Fantasy 限量撲克牌特典 (鍾世傑 攝／model：小白＠maidplanet)

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Gundam x Uniqlo 4款型格tee

同期Uniqlo還推出了4款Gundam Tee，設計非常用心，比如下圖的Unicorn獨角獸高達款式，其圖案使用了簡潔又stylish的無線框純色塊設計。此外還有一年戰爭、Gundam SEED、閃光之凱撒衛共4款。

《Gundam UC》獨角獸高達款式，使用簡潔又stylish的無線框純色塊圖案設計。$99 (鍾世傑 攝／model：小白＠maidplanet)

其他Gundam UT系列產品逐件睇👇



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《 SEED》自由高達款，背print上的英文對白是基拉大與好友阿斯蘭漸行漸遠的一段感慨，勁有愛。 (鍾世傑 攝)

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GU x 《名探偵柯南》女裝服飾系列

再來是Uniqlo姐妹品牌GU的 《名探偵柯南》系列，有tee有睡衣及手袋仔，圖案及配色都走可愛路線。利申，模特兒是刻意將柯南的眼光、Bowtie，fusion《神探伽利略》的招牌動作，絕非搞錯作品致敬！

模特兒是刻意將柯南的眼光、Bowtie，fusion《神探伽利略》的招牌動作，絕非搞錯作品致敬！＄129

Papa都一齊扮柯南（＄129）(鍾世傑 攝)

其他GU x 《名探偵柯南》女裝服飾系列產品逐件睇👇



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用色非常女孩子的灰原哀款式圖案tee。$129(鍾世傑 攝)

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