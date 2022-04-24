《新世紀福音戰士EVA》是科幻動畫界的聖經，劇中大量宗教符號，劇情隱晦，而「主角機」EVA (Evangelion) 更是由始至終都幪上神秘面紗！有位愛用動漫由引子講解科學常識的日本大學工學院機械工學系 今林亘 教授，卻因在課堂上指：「EVA是機械人」而被學生挑機，對方寫了長篇論文反駁，他們的討論更「延戰」至網絡，引起話題。



機械人之定義是？

從維基百科解釋，「機械人 Robot」的定義為：「一切類比人類行為或思想與類比其他生物的機械（如機器狗、機器貓等），有些電腦程式也被稱為機械人。」當中最大爭議，就是機械人是否一定要由無機物如金屬構成，由有機組織、人體改裝加工的（比如《龍珠》的人造人18號），是否能稱得上是機械人？

《新世紀福音戰士EVA》劇照（khara）

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圖片來源：https://twitter.com/W_Imahayashi/status/1514896161148047362

網民各有己見

有人支持教授，表示無論以甚麼物質構成，又或是亞當或莉莉斯的複製品：「EVA既可以由人類操控，暴走時又有自我意識，不是機械人是甚麼？」但卻有人反駁，EVA裡面有人負責操縱：「它既沒有『代替人類工作』也沒有『自主行動』，EVA頂多只能算是重型載具，不是機械人啦！」

EVA既可以由人類操控，暴走時又有自我意識，不是機械人是甚麼？

《EVA》是一套科幻動畫，機械人動畫對robot的定義，並不一定跟真實世界中的機械人相同。尤其如《高達》的硬核fans，常常會更正別人，Gundam是MS（mobile suit）不是機械人（Robot），其實只是在曬自己的動畫常見的，今次討論的確是沒完沒了，但當中有很多不同界別的人發表意見，相當好玩。

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