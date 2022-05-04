iPhone 14售價搶先曝光，4款新機大幅漲價！Pro Max或將升至天價｜iPhone 14系列預計今年9月登場，早前已經有不少新機的消息流出，例如今次iPhone 14系列將不會再有mini而改為6.7吋屏幕iPhone 14 Max所取代。不過最近最令果迷注意的，就是4台iPhone 14的售價表，新系列將會全面加價！



預期今年Apple新iPhone 14系列將在9月登場，之前已有不少新機傳聞，如屏幕M字額消失、mini系列改為6.7吋屏幕iPhone 14 Max所取代、4800萬像素鏡頭等。不過最多果迷關心的，相信是新機售價吧。最近綜合Boomberg及各外媒消息指，最新iPhone 14售價將會漲價，而且最貴版iPhone 14 Pro Max或會升至天價！

iPhone 14、14 Pro系列傳聞機身設計（網上圖片）

iPhone 14傳聞總合👇👇

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👉 傳iPhone 14 Pro將用4800萬像素主鏡頭 提昇手機拍攝全新水平

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👉iPhone 14系列竟然不是全面升級 擁有A16處理器的只有這兩個版本

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👉iPhone 14 告別瀏海｜無M字額打孔屏幕流出 兩項性能再有突破

有傳iPhone 14 Pro Max將會漲價至萬元起標。（網上圖片）

傳聞預計iPhone 14系列官方售價



．iPhone 14 價格$6799起（799 美元）

．iPhone 14 Max 價格$8499起（999 美元）

．iPhone 14 Pro 價格$9399起（1,099 美元）

．iPhone 14 Pro Max 價格$10199起（1,199 美元）

目前Apple官方 iPhone 13 系列售價參考



．iPhone 13 mini價格 $5999起（699 美元）

．iPhone 13 價格 $6799起（799 美元）

．iPhone 13 Pro 價格 $8499起（999 美元）

．iPhone 13 Pro Max 價格 $9399起（1099 美元）

根據外媒傳聞價錢，新一代iPhone 14系列全線都會加價約100美元，以現時iPhone 13系列香港售價參考對比下，14 Pro Max 最入門容量版本都已破萬，如果容量與今代同樣的話，iPhone 14 Pro Max 1TB版本或會賣近15000元。

消息來源：PhoneArena