傳iPhone 14 Pro將用4800萬像素主鏡頭　提昇手機拍攝全新水平

知名的蘋果分析師郭明錤表示，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的後置攝像頭陣列的尺寸增加是由於全新的4800萬像素寬幅攝像頭系統。



在一條推文中，郭明錤對Max Weinbach最近分享的泄露示意圖做出了回應。該示意圖顯示，iPhone 14 Pro機型的後置攝像頭枱面將在每個尺寸上增加約5%，從寬度35.01毫米增加到36.73毫米，高度36.24毫米增加到38.21毫米。凸點本身也將進一步突出設備，從iPhone 13 Pro的3.60毫米增加到iPhone 14 Pro的4.17毫米。

傳iPhone 14 Pro將用4800萬像素主鏡頭，令手機拍攝效能再次提昇到新水平。

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郭明錤說，「攝像頭凸起更大、更突出的主要原因」是由於「後置攝像頭升級到4800萬像素」。他補充說，iPhone的接觸式圖像傳感器（CIS）的對角線長度將隨着躍升至4800萬像素而增加到25%至35%。同樣，相機鏡頭系統的高度也將增加5%至10%。

伴隨着用新的藥丸和穿孔式TrueDepth相機陣列設計取代流海，4800萬像素廣交相機是iPhone 14 Pro最廣泛的傳聞功能之一，郭明錤、台灣研究公司TrendForce和海通國際證券分析師Jeff Pu都曾多次提到。

4800萬像素的相機系統預計只限於iPhone 14 Pro機型，並允許8K視頻錄製，與iPhone 13 Pro的1200萬像素相機和4K視頻錄製能力相比，有了明顯的升級。據說用iPhone 14 Pro錄製的高分辨率8K視頻也適合在蘋果傳聞已久的AR/VR頭盔上觀看。

郭此前曾表示，他相信iPhone 14 Pro機型的相機質量將「把手機相機攝影提升到一個新水平」。

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