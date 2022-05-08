使用手機大忌｜注意禁忌隨時引來長期病 日本綜藝統計5成人中招！資訊科技發達，現代人手機不離身，甚至很多人習慣帶著手機去廁所或沖涼。然而不好的手機使用習慣往往是身體不適以至長期病的成因，最近就有日本綜藝節目進行了相關調查。



日本綜藝節目調查 逾半受訪者過去3年屁股「有過毛病」

最近日本綜藝節目「月曜から夜ふかし」 （月曜夜未央）播出製作組進行的調查，詢問受訪者在過去3年的屁股有沒有出現過什麼毛病，結果有約55%的人回答有。而在這55%有過毛病的人當中，有4成人回答是「痔瘡」、6成人有過「便秘」、2成半人有過「濕疹」而3成半人有過「屁眼痕癢」。

月曜から夜ふかし （月曜夜未央）是人氣相當高的綜藝節目

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即睇使用手機要注意一個大忌 隨時引來長期病 ！

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節目沒有提到「屁股問題」的成因或找來專家分析，不過主持人「松子Deluxe」就提到很有可能是和很多人習慣上廁所時使用手機有關，還說到不少時候發現公廁廁格被佔滿，而等了好一段時沒人出來，很明顯就是大家都在裡面滑手機。

不少醫生都曾經在訪問或網誌上提過，長時間使用座廁或排便時過份用力均會增加患痔瘡的機會，而在上廁所時用手機就明顯容易令如廁時間變長。因此最好就是不要帶廁所入手機，同時應該盡量在5分鐘內「完事」，但也要注意不要求快而「用力谷」排便。

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邊上廁所邊滑手機是很方便，但一旦不幸患上痔瘡時就會後悔的了...

另外也可以在廁所放一張矮板櫈，如廁時用來墊高腳部，也可以有效減低患痔瘡的機會。至於辦工室工作、長時間坐著的人來說，最好在辦工時也適時走動，或者適度使用爽身粉，減低 / 減輕股癣、汗癣、過敏等的機會。而想減少便秘最簡單就是多吃生果蔬菜和多喝水。

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