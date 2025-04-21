必學iPhone 10個實用功能 2025｜放大鏡、原況文字、相轉片、健康app等必用功能｜又到母親節，除了買禮物孝順母親外，為她的手機作好設定、教導一些實用新功能，亦能令她高興。今次盤點10個iPhone近期超實用的新功能，今日就為母親好好設定、教導，比起收到新禮物更「窩心」。



10個iPhone 超實用功能

近年iPhone加入不少新功能，如口罩FaceID解鎖、原況文字複製圖片文字、Apple Pay八達通、放大鏡等，雖然年輕人對這些功能並不陌生，但對母親而言，可能未必識用。不如就襯母親節，好好為她設定、教導她學懂這些新功能，比起收到新禮物更窩心。

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1. 帶口罩用到 Face ID

啟用「戴着口罩使用 Face ID」功能，就算戴著口罩，都可以通過新技術分析眼睛四周的獨有特徵，並使用Face ID認證app、解鎖iPhone及Apple Pay。新功能適用於裝有 iOS 15.4 和之 後版本的 iPhone 12 和之後型號。

2. 「原況文字」複製及翻譯相片文字

「原況文字」功能可辨識相片和網上圖片中的資料，用家點一下相片中文字便可以即可進行通話、傳送電郵或查詢路線。在「相機」app 中，或在「備忘錄」或「提醒事項」等 app 中使用「相機」，只需將相機對準文字的相片或圖片，再點一下右下角的「原況文字」按鈕即可。然後輕掃或使用抓取點來選取文字，就可以選擇複製文字，選取框中的全部文字、在網上搜尋文字、翻譯文字，或分享文字到AirDrop、「訊息」、「郵件」等功能。

3. 「相片」中的「回憶」功能輕鬆串連影片

用家只需要開啟「相片」app，點一下「為你推薦」分頁，再點「顯示全部」並捲動查看選項，如「回憶選集」或「瀏覽」，系統就會繼續播放音樂，並顯示該選集的所有相片。用家可以為「回憶選集」 自選相片濾鏡和 Apple Music 歌曲，編輯、儲存以及分享影片。

4. 八達通加入iPhone

將八達通加入「銀包」app，搭乘鐵路、巴士、渡輪，以至購物付款，一嘟就得。媽咪可以隨時隨地以常用的信用卡、扣帳卡或提款卡增值或自動增值，不必排隊，無需付任何手續費，更可隨時查看餘額，緊貼使用狀況，不用費神記住，更以可在參與商戶繼續賺取積分獎賞。

5. 「深色模式」護眼

從「控制中心」取用「深色模式」，能夠減輕雙眼負擔，以後看螢幕會比較舒服。

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6. iPhone變成「放大鏡」

前往「設定」>「輔助使用」，點一下「放大鏡」就可以使用。用家亦可前往「設定」>「控制中心」，點一下「自訂控制項目」，再點一下「放大鏡」旁的新增按鈕 ，以後在「控制中心」點一下「放大鏡」按鈕就可以直接使用。媽咪亦可以將所放大的物件儲存為圖片，方便翻閱資料。

7. 放大iPhone字體

前往「設定」>「螢幕與亮度」，然後前往「設定」>「螢幕與亮度」，然後選取「文字大小」。拖移滑桿，選擇所需的字體大小。如果需要讓字體再大一點，可以前往「設定」>「輔助使用」，然後選取「顯示與文字大小」，點按「放大文字」即可查看更大的字體選項。「郵件」、「通訊錄」、「日曆」、「電話」、「備忘錄」以及其他 app 就馬上變得更易看！

8.「健康」app自動計算每日步數

「健康」會自動計算用家的步數、步行和跑步距離。如果媽咪有 Apple Watch，它還會自動追蹤「健身記錄」資料，讓她了解自己在過去不同時段內的健康變化，如果設定「醫療檔案」，在有需要時可幫助急救人員透過鎖定畫面存取重要醫療資料，譬如過敏症狀和醫療狀況，以及緊急聯絡人，而毋須輸入密碼。

9. 學識 Apple Pay 付款

以Apple Pay付款，不僅更安全安心，也比實體卡更簡單易用。在購物時，Apple Pay 會使用一個特定的裝置號碼及獨有的交易編碼，付款卡號碼並不會儲存在iPhone 或 Apple伺服器。付款時，Apple亦不會向商戶披露用家的付款卡號碼，亦不會儲存任何可以追蹤到用家身份的交易資料。

10. 學識用「緊急求助 SOS」

當使用 SOS 撥打電話時，iPhone 會自動致電本地緊急號碼(例如香港的「999」)。亦可以為媽咪加入緊急聯絡人，當緊急通話結束後，iPhone 便會透過訊息提示緊急聯絡人。