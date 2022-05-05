奇異博士2 有劇透分析｜《奇異博士2 失控多元宇宙》上映後，觀眾反應兩極，有人話精彩、有人話太恐怖，這些都很視乎觀眾接受能力和口味喜好，很難客觀批評。但相反，很多人表示看不明白劇中一些關鍵劇情，馬上為一些已經入場的讀者，解說記者總結出來的9大疑問位



劇透注意！劇透注意！

如果你仍未入場看《奇異博士2 失控多元宇宙》，也不想事先知道任何劇情，請你不要再看下去，也不是問候記者媽媽及咀咒我全家。

《奇異博士2 失控多元宇宙》電影海報

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看到這部份的朋友，都是能接受劇透劇情的，我們現在開始了。《奇異博士2》中最令觀眾一頭霧水的情節，就是紅巫／汪達忽然在夢中擁有一對孖生兒子，夢醒後又再失去，導致到她決定捉拿可以穿梭多元宇宙的少女America Chavez，希望可從其他次元中的自己手上奪走愛子。那究竟這對雙生兒是甚麼來源？為何奇異博士會不斷跟汪達說，他們根本不存在？

1個原因入場前必須要睇劇集《Wandavision》

這部份必須要收看Disney+劇集《Wandavision》，劇中汪達因思念已被毀滅的Vision，在西景鎮發動能力，操控全鎮市民成為汪達自導自演家庭喜劇中的配角，並以改變現實的超能力，自行幻想出一對可愛的兒子Billy、Tommy，與上班族Vision是個組成幸福的四人家庭。

汪達在《Wandavision》中自製一對可愛的兒子Billy、Tommy。

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事件後來被發現是由另一名女巫「阿嘉莎哈克尼斯」(Agatha Harkness)刻意誘導汪達才會發生，汪達最後醒覺了，打敗阿嘉莎並停止了西景鎮的大型魔法。本以為Wanda能夠回復正常生活，但她卻從Agatha藏身處意外得到了暗黑天書（The DarkHold），發現在其他平行宇宙中，有個她真的擁有兩個可愛兒子，似是走入深山修練邪法，希望將愛子「奪回」，所以看《奇異博士2》前一定要先看《Wandavision 2》，否則你不會理解汪達有多悲痛，不會有共鳴。

Wanda意外得到了暗黑天書（The DarkHold）

劇情／新角色／彩蛋9大疑問全解說

除了一些劇情上的解釋，原來連襲擊奇異博士的大八爪魚、在街頭跟他口角的小販大叔，都暗藏有趣的小情報。

+ 13

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Rachel對Doctor Strange有多重要？

而另一大問題就是極度加重了曾在首集個人電影中幫助過Stephen Strange的女醫生Rachel McAdams，重到史傳奇去到她的婚禮後，後悔自己沒有愛得及時而感到難受。這個鋪排令到最後一幕Dr Strange講重要對白的一幕非常沒共鳴。請補看Disney+動畫影集《What if...》，當中一集「假如奇異博士失去愛人而非雙手」講到，另一時空中的史傳奇，曾因為想令Rachel死而復生，導致一個宇宙毀滅。看畢後你就會覺得這幕更有feel，會更同情「三眼奇異博士」。

建議入場前看 Disney+動畫影集《What if...》「假如奇異博士失去愛人而非雙手」

看畢後你就會覺得這幕更有feel，會更同情「三眼奇異博士」。

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為何Dr Strange仍記得蜘蛛俠？

題外話，知名香港漫畫家林祥焜看完首映後，發現了一個疑問位！為何Doctor Strange 跟 Wong會記得「蜘蛛俠多元宇宙事件」？因為全人類不是忘記了蜘蛛俠，只是忘記Peter Parker就是蜘蛛俠的真相。

奇異博士2 失控多元宇宙 9大劇情疑問位

1.Wanda 汪達何時誕下一對雙子？



2.暗黑天書從何來？



3.奇異博士女友為何忽成關鍵人物



4.史傳奇有多深愛Rachel？



5.三眼奇異博士做過甚麼錯事？



6.光明會組織成員都是猛人？



7.八爪魚怪原來也是有名有姓角色？



8. 影后查理斯花朗在彩蛋扮演甚麼角色？



9.自殘三星期小販亦大有來頭？

