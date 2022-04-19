網傳 iPhone 14機模曝光　4款機型只剩兩尺寸　mini細機將消失？

近幾年各項關於未發佈 iPhone 流傳資訊中，基本少不了從廠房流出疑似機模內容環節。預計今年九月面世的 iPhone 14 亦不例外，日前在網絡有傳聞為 iPhone 14 系列的機模相片現身。



國內爆料達人「快評實驗室」日前在其微博帳號，展示了疑似 iPhone 14 系列的機模相片，相片中可看到四款手機機模，分為 iP（iPhone） 14 6.7／iP 14 6.7 Pro、跟 iP 14 6.1／iP 14 6.1 Pro 兩種尺寸，從鏡頭配置不難推斷，四款機型似乎包括了 iPhone 14 跟 iPhone 14 Pro 的 6.1／6.7 吋 款式，跟更早時份流傳 iPhone 14／14 Max 及 iPhone 14 Pro／Pro Max 說法相符。

延伸閱讀：傳iPhone 14 Pro將用4800萬像素主鏡頭 提昇手機拍攝全新水平

+ 5

+ 5

爆料人在發言中似乎認同上述說法，其推斷新加入的 6.7 吋螢幕 iPhone Max 為取代細屏 iPhone 13 mini 機型，以期望在銷量上有所突破；文中亦提到 iPhone 14 的鏡頭數量及擺位將維持 iPhone 13 設計，分別為標準版對角雙鏡、跟 Pro 版三鏡佈置。另外雖然相片中未有拍攝到，不過貼文亦有提及 iPhone 14 Pro 將改用「感嘆號」水滴屏、而 iPhone 14／14 Max 就保持凹屏外觀。

延伸閱讀：

靚外觀、主打 Selfie 美顏，新代自拍神器 Xiaomi CIVI 1S 週四現身

OPPO Find X5 Pro 港行月底在港開賣!

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】