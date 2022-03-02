iPhone 14 Pro 告別瀏海｜iPhone 14 系列如無意外將在今年秋季apple發布會推出， 新機將會有重大的機身設計改變，一張疑似飛走瀏海「M字額」的打孔屏幕圖片流出，被用家詬病多年的瀏海M字終於要講byebye？即睇可信度有幾高！



全新無瀏海設計曝光

根據中國微博用戶「Ark咔嚓一下」分享，apple已經向京東送出 iPhone 14 訂單，爆料文中更有一張疑似 iPhone 14 打孔屏幕的圖片，「Ark咔嚓」宣稱這枚面板已經是final design。

「Ark 咔嚓一下」 圖片

👉疫苗通行證掃針卡教學｜安心出行入商場食肆 做漏一步又罰＄5000

只得Pro級有打孔屏

打孔屏只會使用於 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max ，兩款上級型號，將會取消瀏海設計，屏幕改用打孔式 60Hz LTPS 面板，前鏡頭及FaceID偵測鏡頭都可以收在屏幕後，你只會見一粒1粒藥丸+1粒小黑點，不會再有比達「M字額」瀏海。

FPT圖片

👉居家抗疫網上買餸｜氣炸/急凍/新鮮食品8網店推薦 網購食材5伏位

無瀏海．更大電量｜iPhone 14各種傳聞整合

本文並會整合iPhone 14 、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有關的爆料情報，是否你心目中理想的iPhone？



+ 3

👉居家抗疫叫外賣｜foodpanda Deliveroo 3月優惠碼 信用卡著數一覽

同場加映：新冠快速測試搜尋器｜港人編寫搜尋器、一鍵即Check有否歐盟認證

香港政府日前宣布會承認市民在坊間自行購買之快速抗原測試（RAT，即俗稱「快速測試」）的陽性檢測結果，然而坊間有售的快速檢測工具五花八門，究竟那一種才是已取得認證就成為購買時的必要考慮。👉👉全文在此：新冠快速測試搜尋器｜港人編寫搜尋器、一鍵即Check有否歐盟認證