記者玩Switch《RingFit Adventure》心臟病發險死，親身經歷物小心看體感遊戲強度，3大遊玩安全重點｜早前天水圍洪水橋18歲少年玩Switch《RingFit》時，懷疑跌倒失救致死，令不少機迷留意體感遊戲安全問題。其實記者早在去年中，就試過玩Switch《RingFit》時突發心臟病，幸因1個原因及時發現送院才大步檻過。不要以為「只是遊戲」而掉以輕心，一不小心隨時掉命。



Switch《RingFit Adventure》近年全球大熱，更引起一股打機健物熱潮。（資料圖片）

玩《RingFit》險死，戴上Apple Watch測心電圖才發現問題

去年6月，記者如常假日在家開Switch打機，心血來潮想在家中運動而開《RingFit》遊玩，單單只玩近20分鐘故事模式，已經玩到心跳加速、氣喘如牛，當時心口已有一陣悶痛，但用Switch及遊戲內置偵測心跳功能檢查時，並沒有什麼異樣，心想平時劇烈運動完總會有這感覺，相信休息一會便會回復過來，因此沒有多大理會。可是休息近1小時後，心口依然悶痛，此時記者已覺得有點問題，立刻戴上Apple Watch多次檢查心電圖，看看有否不妥，發現出來的心電圖異樣便心知不妙。

檢測不久更開始「標冷汗」，此時就決定立刻「報警call白車」，直接送院。初步檢查後，原來是「突發性心肌梗塞」（突發心臟病），出事前記者未曾試過病發，幸好發現得早及時送院，差點因打機險死。

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雖然Apple Watch「心電圖」未必可準確偵測心臟病，但「幸好」及早發現異樣，緊急call白車入院，才避過一劫。（手機截圖）

其實不少體感遊戲，絕不能看輕其運動量，不少運動專家指尤其《RingFit》更是接近「高強度間歇運動（HIIT）」的運動量，加上不少香港人對自己身體狀況並不知曉，如不小心便很易發生意外。

遊玩體感遊戲 3大安全要點



除了《RingFit》外，Switch或其他類型遊戲機，還有大量體感類遊戲，遊玩時留意以下3大要點，玩得開心又安心。

1. 戴上Apple Watch等心跳、跌倒偵測智能手錶

雖然《RingFit》遊戲中會利用Joy-Con來偵測玩家心跳，可是記者感覺其「準確度」只算一般，而且不是長時間監督著心跳（亦都沒有心電圖等功能），其實實用性不算太高。玩時最好佩戴著如Apple Watch或其他內置心跳等健康偵測功能的智能穿戴裝置，可一邊玩一邊監測心率之餘，亦因有跌倒偵測功能幫助下，就算不小心跣倒地時，亦可自動報警求助。

就算玩體感遊戲，亦可利用Apple Watch或其他運動手錶來監測心率狀況。

2. 防滑較佳瑜伽墊及穿上運動鞋

玩《RingFit》等不同體感遊戲時，或需要瑜伽墊來遊玩，最好選擇較優質、 防滑較佳瑜伽墊，以防在遊玩時滑倒。當然，遊玩時亦需要足夠環境空間及注意地面，亦建議即使家中運動亦應穿上運動鞋，以策安全。

（資料圖片）

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3. 如有不適就盡快求診

玩遊戲途中或玩完休息後，發現身體、心口不適，就不要諱疾忌醫，不要以為自己還年輕便以為沒事，如心臟病等隱性疾病隨時襲來，稍遲一步隨時「命都冇」。

《健身環大冒險》包裝上列出部分安全須知。（林朗天攝）

後記：後來如何？

事發後記者亦接受了手術後將近一年，為了改善以往不健康、飲食不節制的生活，因此就在這一年間實行「減醣飲食」及常規運動，無論身體、體重及精神都已大幅好轉。體重更由最高峰百多公斤，減至較正常健康體重，「三高問題」亦得以解決。