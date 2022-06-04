2022網購信用卡｜網購精選14張高回贈、高折扣、儲里數信用卡
2022網購信用卡，精選14張網購高回贈、高折扣、儲里數信用卡｜近年因為疫情、封關等關係，網購機會更多，想慳得更多、賺得更多回贈，識揀一張網購優惠特別多的信用卡尤其重要，今次記者就精選14張市面上熱門、現金回贈率高、或為未來開關後換機票賺里數多的信用卡，值得大家至少擁有幾張。
近年銀行推出的信用卡，大都標榜網購優惠、海外網上簽帳免手續費等吸引用家，當中更是永久免年費、甚至有不少吸引的其他優惠吸引大家出卡。就連記者本身都申請了好幾張，在不同的網上商戶購物，獲取最大的現金回贈或優惠。另外，因為近月各國已經開始「開關」，因此一些以往熱門儲里數的信用卡，亦都是值得大家留意。
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14張網購必備高回贈、優惠、儲里數信用卡👇👇
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1. 滙豐Red信用卡
永久免年費
－網購4%獎賞錢回贈
－本地及海外簽賬可享1%「獎賞錢」
－超市簽賬可享2%「獎賞錢」
－每月回贈上限：$1000獎賞錢
2. AEON WAKUWAKU信用卡
永久免年費
－網購6%現金回贈
－日本簽賬 3%現金回贈
－本地餐飲簽賬1%現金回贈
－豁免海外簽賬附加費用
－每個月最多合共可享$300回贈
3. 建行(亞洲)京東信用卡
免首年年費、$1800
－網購4%現金回贈
－京東會員日折扣優惠
－每年可獲之額外積分（7x）上限為1000000積分
（每200分可回贈$1、亦即每年最高額外回贈$5000）
4. DBS Live Fresh 信用卡
免首年年費、$1800
－基本0.4%加自選獎賞額外5%現金回贈
（自選7大交易類別包括：網上超市簽賬、網上餐飲簽賬、網上娛樂簽賬、網上服飾簽賬、網上旅遊商戶簽賬、網上外幣簽賬、網上慈善捐獻）
－網上外幣簽賬1%無上限回贈
－每月回贈上限：$150獎賞
5. 恒生MPOWER卡
永久免年費
－網購5% Cash Dollars回贈
－需累積每月合資格零售簽賬金額達3000元以上
－每個月最多合共可額外獲享$100 Cash Dollars回贈
6. 信銀國際Motion信用卡
免首年年費、$1200
－6%食肆及網上簽賬現金回贈（0.55%基本回贈+5.45％額外回贈）
－每個月最多合共可享$200回贈
7. 東亞i-Titanium卡
免首年年費、$600
－網購3.4% i-Dollar回贈
－需累積每月合資格零售簽賬金額達1800元以上
－每個月最多合共可享$200 i-Dollar
8. EarnMore銀聯卡
免首2年年費、學生首5年免年費、$250
－網購2%現金回贈
－豁免海外簽賬附加費用
－限每年首HK$20萬簽賬
9. 滙豐Visa Signature信用卡
免首2年年費、$2000
－網購最高5.6%現金回贈
－配合最紅自主獎賞及最紅網上及海外簽賬獎賞
10. Citi HKTVmall信用卡
免首年年費、$1800
－HKTVmall逢星期四95折
11. 美國運通Explorer信用卡
免首年年費、$1800
－指定網上商戶每$1簽賬可獲5積分（$3 = 1飛行里數／1.6%現金回贈）
－指定網上商戶包括：HKTVmall、Apple Store、NET-A-POTER、Apple服務、NETFLIX、Foodpanda、Amazon.com、Deliveroo等
12. 渣打國泰萬事達卡
免首年年費、$1800
－網購每4蚊 1里Asia Miles
－國泰及HK Express消費 每3蚊 1里Asia Miles
－每滿100000元合資格簽賬，可賺取20馬可孛羅會會籍積分（最多可賺取100會籍積分）
13. 中銀淘寶World萬事達卡
永久免年費
－無上限0%淘寶購物手續費
－豁免海外簽賬附加費用
14. DBS Compass Visa 信用卡
免首年年費、$1800
－淘寶及天貓簽賬3%回贈
－限每月首$1000交易