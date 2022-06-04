2022網購信用卡，精選14張網購高回贈、高折扣、儲里數信用卡｜近年因為疫情、封關等關係，網購機會更多，想慳得更多、賺得更多回贈，識揀一張網購優惠特別多的信用卡尤其重要，今次記者就精選14張市面上熱門、現金回贈率高、或為未來開關後換機票賺里數多的信用卡，值得大家至少擁有幾張。



近年銀行推出的信用卡，大都標榜網購優惠、海外網上簽帳免手續費等吸引用家，當中更是永久免年費、甚至有不少吸引的其他優惠吸引大家出卡。就連記者本身都申請了好幾張，在不同的網上商戶購物，獲取最大的現金回贈或優惠。另外，因為近月各國已經開始「開關」，因此一些以往熱門儲里數的信用卡，亦都是值得大家留意。

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記者都一早有多張網購「神卡」傍身，賺盡不同商戶的回贈及優惠。（林勇 攝）

14張網購必備高回贈、優惠、儲里數信用卡👇👇

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1. 滙豐Red信用卡



永久免年費

－網購4%獎賞錢回贈

－本地及海外簽賬可享1%「獎賞錢」

－超市簽賬可享2%「獎賞錢」

－每月回贈上限：$1000獎賞錢

2. AEON WAKUWAKU信用卡



永久免年費

－網購6%現金回贈

－日本簽賬 3%現金回贈

－本地餐飲簽賬1%現金回贈

－豁免海外簽賬附加費用

－每個月最多合共可享$300回贈

3. 建行(亞洲)京東信用卡



免首年年費、$1800

－網購4%現金回贈

－京東會員日折扣優惠

－每年可獲之額外積分（7x）上限為1000000積分

（每200分可回贈$1、亦即每年最高額外回贈$5000）

4. DBS Live Fresh 信用卡



免首年年費、$1800

－基本0.4%加自選獎賞額外5%現金回贈

（自選7大交易類別包括：網上超市簽賬、網上餐飲簽賬、網上娛樂簽賬、網上服飾簽賬、網上旅遊商戶簽賬、網上外幣簽賬、網上慈善捐獻）

－網上外幣簽賬1%無上限回贈

－每月回贈上限：$150獎賞

5. 恒生MPOWER卡



永久免年費

－網購5% Cash Dollars回贈

－需累積每月合資格零售簽賬金額達3000元以上

－每個月最多合共可額外獲享$100 Cash Dollars回贈

6. 信銀國際Motion信用卡



免首年年費、$1200

－6%食肆及網上簽賬現金回贈（0.55%基本回贈+5.45％額外回贈）

－每個月最多合共可享$200回贈

7. 東亞i-Titanium卡



免首年年費、$600

－網購3.4% i-Dollar回贈

－需累積每月合資格零售簽賬金額達1800元以上

－每個月最多合共可享$200 i-Dollar

8. EarnMore銀聯卡



免首2年年費、學生首5年免年費、$250

－網購2%現金回贈

－豁免海外簽賬附加費用

－限每年首HK$20萬簽賬

9. 滙豐Visa Signature信用卡



免首2年年費、$2000

－網購最高5.6%現金回贈

－配合最紅自主獎賞及最紅網上及海外簽賬獎賞

10. Citi HKTVmall信用卡



免首年年費、$1800

－HKTVmall逢星期四95折

11. 美國運通Explorer信用卡



免首年年費、$1800

－指定網上商戶每$1簽賬可獲5積分（$3 = 1飛行里數／1.6%現金回贈）

－指定網上商戶包括：HKTVmall、Apple Store、NET-A-POTER、Apple服務、NETFLIX、Foodpanda、Amazon.com、Deliveroo等

12. 渣打國泰萬事達卡



免首年年費、$1800

－網購每4蚊 1里Asia Miles

－國泰及HK Express消費 每3蚊 1里Asia Miles

－每滿100000元合資格簽賬，可賺取20馬可孛羅會會籍積分（最多可賺取100會籍積分）

13. 中銀淘寶World萬事達卡



永久免年費

－無上限0%淘寶購物手續費

－豁免海外簽賬附加費用

14. DBS Compass Visa 信用卡



免首年年費、$1800

－淘寶及天貓簽賬3%回贈

－限每月首$1000交易

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