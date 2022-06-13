索尼Sony BRAVIA XR 電視 2022年新機香港行貨情報發表，重頭作是日本製旗艦級 MASTER Series 8K Mini LED Z9K，同場還有動態特別高，與PS5打機最匹配的細尺寸電視，以及Soundbar入門新作，兩千蚊有找的2.1聲道電視音響HT-400。



Sony BRAVIA XR 電視全線更新

今次香港發布會公開了日本製旗艦級 MASTER Series 8K Mini LED Z9K 、4K OLED A95K (QD-OLED) 、A90K 系列，以及4K Mini LED X95K、4K LED X90K 及 4K OLED A80K 系列。QD-OLED A95K 系列則使用XR Triluminos Max 技術，達到極寬廣色域，逼真傳神。除幾款8K Mini LED及X90K頂級型號售價待定，售價由$3,900至$94,990。

77“ A80K OLED TV $94990 (鍾世傑攝)

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XR 處理器解放 Mini LED、QD-OLED 表現上限

2022 年 BRAVIA XR 系列改用最新「認知智慧處理器 XR」，令Mini LED 及 QD -OLED 系列畫質去到更盡，比如Mini LED Z9K、X95K系列有XR 極致精準背光控制 (XR Backlight Master Drive)，實現極高動態範圍，細細粒光暈都有高亮度表現，畫面黑階漸變、自然中間色調更自然。全系列轉用新一代XR智能晶片，標榜高效運作反應快，仿人腦感知A.I.升級影像演算法，升級影像演算法，畫面動態及對比度更好。

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唔使自己搵「皇帝位」BRAVIA CAM 智慧偵測主動校聲

以往睇電影，要搵啱皇帝位去收聽音效，但最新BRAVIA CAM 專用外置鏡頭配件，識主動認知用家位置和距離，自動校正畫面亮度、音場及調整人聲。另外BRAVIA CAM 亦對應體感手勢控制（如調整頻道音量），細路太近睇電視還會發警報！用家離座太久會自動進入「省電模式」，未來更能當Google webcam視訊通話，更直感易用。

機頂加設BRAVIA CAM 及智能操控功能，更直感易用。

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獨家 BRAVIA CORE 4K藍光畫質影音平台

BRAVIA XR 新機還內置索尼自家串流影視平台BRAVIA CORE，會根據影像內容自動調最佳畫面設定，內建 Pure Stream 超高畫質串流技術，能以高達 80Mbps 的速度串流播放近 4K UHD 藍光畫質的 HDR 電影。只要買新款電視就可以免費睇一年，不同價錢機種再送相應不同數量代幣，購買最新上架猛片，抵玩！

（講起串流，針對 Netflix 影音平台，Sony跟官方合作推出「Netflix 自適應校正模式 (Netflix Adaptive Calibrated Mode)」，提升睇片時的顏色和對比表現。）

BRAVIA XR 新機還內置索尼自家串流影視平台BRAVIA CORE

用埋索尼Soundbar 提升音質

Sony又有獨家 XR Sound 音效技術，配合同廠Soundbar，優化聲音定位及360度半球型環繞音場，臨場感十足。更可將人聲對白以電視喇叭播放，人聲更栩栩如生！

BRAVIA XR 全系列新機獨家 有Perfect for PlayStation推薦認證，代表支援4K/120fps、可變更新率 (VRR) 和自動低延遲模式 (ALLM)，均為高效PS5而設；即時自動優化 HDR，呈現高對比場景中的明暗漸變層次。加上低延遲遊戲模式，打機更流暢。今年索尼為房間中打機的用家推出細尺寸32“（$3990）及43“（$6990）機款，加上入門價2.1聲道Soundbar HT-S400喇叭（$1990），很適合機迷選購。

42A90K ($13990)配HT-S400 soundbar($1990)

👇👇各款Sony BRAVIA XR 電視 2002系列香港售價👇👇

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