手機尿袋／充電寶爆炸｜雖然目前的手機電池容量已經越來越大，然而手機的續航力也僅夠一天應用，故仍然有人會購置一個俗稱為「尿袋」的流動電池以備不時之需；但這一類型的流動電池卻有一定的安全隱憂，爆炸、短路等事時有聽聞，日前在澳洲又意外令一女子燒傷。



手機尿袋爆炸、致女子二級燒傷

據外媒 The New Paper 報導，一名現居澳洲墨爾本的新加坡梁姓女子，日前因為手機電量不足，故就將手機連接流動電池，隨後再在充電的同時用手機通訊 App 與朋友進行視訊聊天，但未幾流動電源竟突然爆炸起火。

意外發生後該流動電池連同毛毯皆燒至面目全非（圖 The New Paper）

火焰快速地漫延至梁女士的左半身、燒著她的長袖恤衫及其毛衣，她下意識先以右手拍打衣服滅火，並隨手拿來一張毛毯覆蓋已起火的流動電池，然而未能撲滅火種。

梁女士生怕火勢會加劇至燒毀沙發甚至波及住所，遂拿起枱上擺放的水瓶，用水淋熄燃起的火舌，再將毛毯及流動電池一併帶到浴室以大量水噴灑，幸而未做成進一步的財物損失。

涉事電池香港有售、爆炸全因一個危險動作？

梁女士在事發後左手嚴重受傷、長出數個大水泡，最終被醫生診斷為二級燒傷。在接受訪問時，梁女士指出涉事的流動電池為官方渠道購買的原裝正品，不知為何會突然故障爆炸。但在電池起火前，梁女士是將正在進行充電的流動電池放到沙發之上，疑此舉令電池的散熱受阻，導致今次的意外發生。

據梁女士提供予媒體的資料，今次涉事的電池型號為 iwalk 出產之 Trio II 10000，是上年末於新加坡 Shopee 旗艦店所購得，據悉同樣的產品於香港同樣有售（圖 The New Paper）

消委會選購／使用流動電池 7 大貼士

除了要注意散熱之外，香港用戶經常會忽略流動電池的不同安全事項。消委會在 2017 年時候曾經測試過當時市面上多達 30 款的流動充電器，當時報告中由專家香港城市大學能源及環境學院助理教授虞博士提供對電池選購及使用的貼士，到今時今日依然適用。👇👇👇