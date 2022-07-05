iPhone智能手機每天都要用，如果手機出狀況真的會令人很困擾。手機運行變慢、電池很快沒電，不代表就要馬上換手機。如遇上以下5種跡象，顯示你的手機正存在嚴重問題！如果發現這一「點」，更有可能已經中了木馬程式，被人非法監控中！



01｜手機耗電如流水飛逝

iPhone使用內置鋰離子電池 （lithium ion battery），它有特定的充電周期，即是由0%充滿走100$，就為之一個周期，一般鋰離子充了500次左右，你的電池壽命（健康度）就會消耗20%。如果手機早上充飽電出門，未到中午已用了50％電，建議打開設定／電池／查看「電池健康度」，低過80％可以考慮回廠換新電池，不一定要換新電話。

一般鋰離子充了500千左右，你的電池壽命（健康度）就會消耗20%。

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打開設定／電池／查看「電池健康度」，低過80％可以考慮回廠換新電池，不一定要換新電話。

iPhone遇上下以5大跡象｜手機另藏有嚴重問題｜

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02｜運行變慢不時自動熄機重開

iPhone如果常常無故運行變慢，比如打字時手指要等手機給反應，在畫面與畫面之間的轉接位明顯有lag，再嚴重一點更可能會自動restart熄機重開。iPhone自動restart，最簡單原因是手機過熱過冷，「過冷重啟」問題比較少，只要等電池溫度回升，就不會再發生。但機體「過熱重啟」，會嚴重損壞手機內部零件，尤其對電池最傷。

如果重啟時，手機沒有過冷過熱，就有可能是以下兩個原因：安裝了消耗硬體資源過多的問題apps。可以試試刪除一些安裝／更新後令手機明顯變慢的apps。再未解決就可能是內部零件故障，需要去天才Bar安排修理。

iPhone運行變慢，不時自動熄機重開

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03｜看到這粒「橙點」要小心

升級 iOS 15後，屏幕頂部狀況顯示欄中，如無故看到見到一粒橙色／綠色點點，這代表你手機的鏡頭（綠點）、收音咪（橙點）正在開動。如果發生這情況時，而又沒在使用需要配合兩種硬件的apps，那就別掉以輕心，手機很可能已被安裝木馬程式，偷偷在錄音或開啟鏡頭偷拍。

屏幕頂部狀況顯示欄中，如無故看到見到一粒橙色／綠色點點，這代表你手機的鏡頭（綠點）、收音咪（橙點）正在開動。

iOS對硬件使用權限非常嚴格，只要去設定／私隱內，能夠詳細看到你授權了那款app取用相機、收音咪，如果你並沒在使用這些app，但又見到綠點、橙點，就應該開始刪除些比較冷門、最近新安裝的apps了。

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04｜Ghost touches 鬼觸

聽名字已經很可怕了不是嗎？Ghost touches 鬼觸即是手機屏幕對你的觸控沒有反應，卻在不觸摸屏幕時擅自反應，問題最嚴重的機型有iPhone X。這狀況很少是軟件問題，有可能屏幕沒外傷，其實內部有入水或損壞，需要送廠修理，但Apple Care保養期後，舊機換芒費用頗高，買部新機更化算。

Ghost touches 鬼觸即是手機屏幕對你的觸控沒有反應

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05｜點點紅：海底奇兵molamola

近代的iPhone雖然具生活防水機身，但其實水份也有機會滲入機體內，幾乎可以肯定會毀掉整部iPhone。如果掉了進水，應馬上關機，絕不要嘗試重開，可用密實袋將手機與白米一起存放，盡快送修。不過Apple會打開你的SIM卡槽，核實 Liquid Contact Indicator (LCI)會沒有變紅，如果有，很有可能會因為是人為使用失當令手機入水，需要另費維修。

apple會打開你的SIM卡槽，核實 Liquid Contact Indicator (LCI)會沒有變紅

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iPhone用家遇這5大跡象，顯示手機藏嚴重問題



01｜手機耗電如流水飛逝



02｜運行變慢不時自動熄機重開



03｜看到這粒「橙點」要小心



04｜Ghost touches 鬼觸



05｜點點紅：代表機身入水

