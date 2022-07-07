iPhone 容量不足，內置記憶體已滿，不知乘算？｜iPhone用家常被「儲存空間已滿」的問題困擾。打開設定，會發現內置記憶體仍被神秘的「其他系統資料」(Other)吃了10幾GB，究竟怎樣刪除？教你5招解決iPhone容量不足問題。



名為其他系統資料／Other 的容量怪物

買機時已唔慳幾百蚊，買512GB機款，也開了iCloud、Google Drive，也有定時刪相刪片，儲存空間仍然常常爆滿。點開設定 > 一般 > iPhone儲存空間，拉到最低你會發現系統資料內，有一頭占據10GB以上容量，大到甚麼要loading一、兩分鐘才能看到實際大小，名為「Other／其他系統資料」的巨獸。這究竟是甚麼？又怎樣刪除？

名為其他系統資料／Other 的容量怪物

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其他系統資料究竟係咩？

Other 會儲起日常手機操作上用到的各種快存、設定、短訊儲存、錄音memo等小情報的盒子，由於每個檔案都是零零碎碎的，系統會將之集成一塊，不會逐一詳細列出，以一個整體放在名為Other的folder內。雖然更新後的iOS，已將「Other」放在系統資料內，令用家不必擔心手機內有些奇怪的東西，不過仍然是沒法手動刪除。沒錯，「Other」是沒有直接刪除的方法，不過仍有幾招幫它「瘦身」。

其他系統資料究竟係咩？

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方法 01｜清除Sarafi 瀏覽器Cache

如果你用Google Chrome上網，那上網時留下的cache就會加在Chrome app的容量中，而apple自家瀏覽器Safari的chche，是「Other」中其中一隻最大型的「成份股」，將它刪去雖然會令上網讀取時間變慢，也有可能失去一些預設登入名字，但真的有助「Other」容量瘦身，方法如下：

設定 > 一般 > iPhone儲存空間 > Safari > 網站資料> 拉到最低點「移除所有的網站資料」。



清除Sarafi 瀏覽器Cache

iPhone用家必學5招解決容量不足

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方法 02｜減少串流睇片

用Netflix、YouTube下載影片，在Apple Music下載音樂，其容量會計算在app本身的儲存容量中，但其實每次手機上網串流睇片、聽歌，都會輕微增加Other內的數據量，而且無法刪去。所以原則上，想Other修身，多點以下載取代串流，將常用來串流睇片的app刪除重裝，都能幫助縮小Other的容量。

減少串流睇片

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方法 03｜刪除舊iMessage訊息

如果你常常使用iMessage，舊訊息是頗佔容量的東西。其實你可以在訊息（Messages）內修改設定，自動清除儲蓄超過3個月／1年的email及iMessage 訊息，將可節省大量容量，方法如下：

設定 > 訊息 > 保留訊息 > 選擇1年or 30日



刪除舊iMessage訊息

方法 04｜刪除及重裝部份Apps

原來各款Apps在操作時，都會有些cached date計算了在Other folder內，比如你用Podcasts app，長期收聽有時會儲起數GB的殘留資訊在Other內。想清走，你可以先刪去這些app，那麼這類連帶資訊也有機會一同被刪除。之後重再裝同一款app，就做到修身效果。

5. 備份手機並進行reset

最後一步也是最絕一步，先用iCloud或駁電腦，成功做完一次iPhone全機backup，以防出現甚麼狀態時由零開始重裝。之後按以下步驟reset iPhone，完成後以iCloud重裝一次iPhone，那積存在Other的神秘小東西，就可能會消失。

先Backup iPhone > 設定 > 一般 > 轉移或重設iPhone > 清除所有內容和設定 > 重裝iPhone



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