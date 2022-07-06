Apple iPhone／MacBook／iPad 回收價 2022｜對於 iPhone、iPad、Mac 等產品的用戶而言，這些裝置除了好用，其另一賣點在於有相當良好的「保值」特性，在購置新機的同時可以 Trade-In 舊機、省上一筆，而 Apple 官方亦有提供相應服務，雖然回收價格未必如其他電訊商般高，但仍然有一定的指標性。



不過在臨近新舊裝置交替之時，Apple 裝置的回收價亦會較為波動，在不久之前，就發現 Apple 又對各類產品的二手回收價作調整。

Apple Store 的官方回收價作為市場「地板價」，有一定的指標作用，如今 Apple 官方調低價格，相信在短時間內亦會影響其他有提供回收服務的單位，例如各大電訊商（圖 Apple）

MacBook 系列變動較大、惟 MacBook Air 竟有回升？

在早前舉行的 WWDC 開發者大會之上，Apple 就公布了新一代的 M2 晶片，並宣布以 M2 為核心推出新版本的 MacBook Pro 以及 MacBook Air，故今次的調整當中，對 Mac 系列產品的影響幅度最大。

多部 Mac 機當中，已有新一代推出市場的 MacBook Pro 的回收價對比 5 月時的紀錄明顯再下降＄850；但與此同時，盛傳將在近期開始推出新一代預訂的 MacBook Air，於 Apple 官方提供的回收價格竟然不跌反升，雖然只有＄100 的升幅，但對於舊代 MacBook Air 的持有者而言，此 Trade-In 回收價都有一定的吸引力。

Apple 早前只提到新版本 Macbook Air 將在 7 月中發售，但確切日期則仍有待進一步公布，只是市場傳聞 Apple 將在今個星期開放預訂（圖 Apple）

一代 iPhone 神機停收

iPhone 6s 系列發售已近 7 年時間，如今也是時侯退下火線（圖 Anandtech）

在 iPhone 方面，距離上一代的回收價調整才兩個多月，從最新的價格表上未見有大規模的價格變化，不過從列表中可見於 5 月時仍然有些微價值剩餘的 iPhone 6s 就正式被「除名」，看來除了未能升上 iOS 16 之外，又多一個理由將此生命周期出奇地長的一代「神機」淘汰了。

iPad Pro 回收價同見重插

在 iPad 方面，原先已經是跌價重災區的 iPad Pro，在 7 月的報價再慘跌＄600，另外 iPad Air 亦下跌＄150。