消委會手機｜2022 年眨眼又過大半時間，手機市場又多一堆新產品上市，如果近期想買手機的話少不免花多眼亂。

如果想要縮窄選擇範圍，除了可以參考我們《香港01》科技玩物的評測報告，以及香港消委會的推介之外，美國方面類似消委會的消費者權益組織 Consumer Reports 近日亦推介了在 2022 年手機市場上 5 部最佳的手機，正好為正在苦惱買新機的用戶提供更簡單直接的建議。



美消委會選2022年5大最佳手機

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【最佳 iPhone】 － Apple iPhone 13 Pro Max

雖然外觀上的變化不大，iPhone 13 Pro Max 卻是 Apple iPhone 系列近年公認進步最大的一部手機，其屏幕採用可變更新率 ProMotion 技術、在提供流暢體驗之餘又可以充分顧及電力管理。

Apple iPhone 13 Pro Max（資料圖片）

在拍攝功能方面，iPhone 13 Pro Max 加入了微距鏡頭，讓用戶可以拍攝寵物、植物的近鏡；另一方面在影片拍攝上又支援了虛擬散景功能，令用戶可以輕易拍攝出更具戲劇效果的鏡頭。

iPhone 13 Pro Max 雖然是全系列中最貴的型號，然而其對比次一級的 iPhone 13 Pro，13 Pro Max 就擁有更大的屏幕、更長效的續航力，但與此同時，如果不想手機太重、又較偏好單手操作手機的話，iPhone 13 Pro Max 就未必是你的首選了。

【最佳 Android】 － Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Android 陣營方面，Samsung 過去多年來一直霸佔著同系機中的上游位置，不過也並不是越新越好，在 Consumer Reports 的測試當中，出自 2021 年的旗艦款式 Galaxy S21 Ultra 在綜合分數上以些微之差擊敗了今年的旗艦 S22 Ultra，成為 Consumer Reports 的 Android 最佳之選。

Samsung Galaxy S21 Ultra（資料圖片）

Samsung Galaxy S21 Ultra 是 Samsung Galaxy S 系列中首次原生支援 S Pen 輸入的型號，而歷經一年的價值調整之後，它的大屏幕、長效電池以及成熟且支援長焦的拍攝系統，都讓其性價比更為高。

【最佳平價手機】 － OnePlus 8T

如果對 Apple、Samsung 等品牌都興趣缺缺，但又想試用一下 5G 手機，Consumer Reports 就推薦了於美國銷量不俗的 OnePlus 8T，其在港幣＄4000 以下的價位提供到不俗的效能，在 Consumer Reports 的測試當中，其電力更足以撐足 23.5 小時，輕鬆應付一天的工作。

OnePlus 8T (圖 Business Insider)

但留意 OnePlus 8T 雖然平價、長氣，但拍攝質素一般，而且不支援任何防水規格，或成為買家入手前的另外考慮。

【最佳平價 iPhone】 － Apple iPhone SE 2022

如果想買 iPhone 又不想付出太多，Apple 在稍早前發售的 iPhone SE 2022 應該是唯一選擇，其港幣定價為 $3699 起，但在平價背後又能提供不俗的機能。

Apple iPhone SE 2022（資料圖片）

iPhone SE 2022 的基本設計與上代分別不大，但亦代表它得以保留 Home 鍵、成為目前 iPhone 陣容中唯一仍然可以用 TouchID 解鎖的手機；iPhone SE 2022 的電池壽命亦十分不俗，可以使用約30 小時，但就未支援 MagSafe 等無線充電技術。

【最佳平價大電手機】－ Samsung Galaxy A42 5G

iPhone 13 Pro Max 無疑是目前智能手機界最「長氣」的手機，在 Consumer Reports 的測試當中可以撐足 53 小時，但如果要在 Android 中找出表現相若的手機亦不難，表現最接近的就有 Samsung 的中階之作 Samsung Galaxy A42 5G，其在同樣的測試中就可以運行達 49 小時。

Samsung Galaxy A42 5G（圖 presse-citron）

Samsung Galaxy A42 定位上雖非旗艦，但在港幣約＄3500 價位可以提供 6.6" 高清屏幕、不俗的相機硬件以及可以擴充的記憶配置，依然是一個相當合理的交易。