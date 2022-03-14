iPhone SE 3（2022）開箱實測、與iPhone SE 2／13 mini性能、續航力及售價比併｜iPhone SE 本周正式推出（3月18日），《香港01》科技玩物記者早一星期將新機入手，立刻開箱實測新機與上代及13 mini比併，看看會否成為新一代「高CP性價比」之選。打算入手前，參考下文是否值得入手！



iPhone SE 3（2022）機身與上代SE 2（2020）設計幾乎一樣，就連體積及重量幾乎一樣（只是SE 2比較重一點點）。三款顏色當中的白色改為最新的「星光色」，看起來的銀色會較為微黃色，比較特別。另外，跟機與iPhone 13系列看齊，不會再跟火牛，但改以跟USB Type C轉Lightning線，如配合20W火牛可提供快速充電，實測大約30分鐘可充約60%電量。

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竹iPhone SE 3 星光色 實機開箱詳盡實測報告（歐嘉樂 攝）

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👇👇iPhone SE 3開箱與iPhone SE 2及iPhone 13 mini 細節比較👇👇

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平價5G iPhone

iPhone SE 3另一賣點便是保留了TouchID之餘，卻加入了5G網絡，與iPhone 13 mini同樣可享受5G高速網絡，實測之下可享受高達近150-200Mbps的網速。不過雖然三機都只對應1張實體sim卡，但iPhone 13 mini可對應最多2張eSim，實踐1x實體卡、1x虛擬卡的雙卡雙待服務，這方面iPhone 13 mini就比較優勝。

iPhone 13 mini（下）屏幕比iPhone SE 3（上）更為亮麗，但SE 3表現已算不錯。（林勇攝）

屏幕方面，始終iPhone SE 3是「高性價比」為賣點，看起來質素與iPhone SE 2完全無異，但與iPhone 13 mini的OLED相比下，無論亮度、顏色都稍為遜色，而且5.4吋的屏幕亦都較SE 3開揚，相信睇戲、打機都會較爽快。

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相機鏡頭單看規格，iPhone SE 2及SE 3完全一樣，而iPhone 13 mini則因為有雙鏡頭（廣角及超廣角），明顯在取景方面13 mini更有彈性。不過SE 3實測拍攝下，發現與13 mini的質素不相伯仲，或許因為iPhone SE 3與13 mini同樣是以A15 Bionic晶片作輔助下，明顯顏色、雜雜控制都比SE 2出色。而且iPhone SE 3與13 mini同樣可以拍攝即時設定風格，玩味十足。

👇👇 iPhone SE 2 vs SE 3 vs 13 mini 相機拍攝實測 （點下圖放大）👇👇

👇👇 iPhone SE 2 vs SE 3 vs 13 mini 規格、跑分、續航力、售價等比併（點下圖放大）👇👇

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iPhone SE 3 vs SE 2 vs 13 Mini 跑分對比

iPhone SE 3與iPhone 13 mini同樣換上了最新A15 Bionic處理器，因此無論Geekbench、3D Mark及Antutu跑分都同樣擁有取得接近分數。相對iPhone SE 2則只有約7成的分數，明顯新機的A15 Bionic效能比舊機出色不少，尤其在GPU圖像處理方面更為出色，打機流暢度更爽快。

iPhone SE 3 vs SE 2 vs 13 Mini 充電、續航力對比

iPhone SE 2及SE 3機身體積完全一樣，內置電池電量亦都一樣，但因為受惠於A15 Bionic處理器的耗電率較低，因此續航力SE 3的確比SE 2更好。另外，SE 3因對應更耗電的5G網絡，因此在電源控制方面，iPhone SE 3的確比SE 2稍為出色。充電速度，三機亦都對應20W快速充電，因而只是電量大小而令充電時間有點不同，iPhone SE 2及SE 3需要1小時20-40分便可以充滿，而iPhone 13 mini則需要1小時50分左右才充滿。

iPhone SE 3 vs SE 2 vs 13 Mini 售價、容量對比

iPhone SE 3今代由64GB至256GB三款容量選擇，而售價亦比上代貴300元，不過論接近性能的iPhone 13 mini來比，同樣容量款式卻便宜近$1800（如果以最便宜的iPhone SE 3與iPhone 13 mini比教，更便宜達$2300）。不過如果不介意性能稍遜想買最便宜的iPhone SE 2，雖然官網已經下架，但坊間大型連鎖店仍有得賣，最便宜$2890便可入手，想最平方式購買iPhone的朋友亦可以考慮。

相信不少準買家都是因為TouchID而考慮選購iPhone SE 3。（歐嘉樂 攝）

總結



iPhone SE 3論性能、拍攝質素都拍得住iPhone 13 mini，而且機身細細，對於喜歡單手操作的用家而言，SE 3跟13 mini同樣方便操作。而且它擁有不少果迷喜愛的TouchID，毋須看用家樣子都可即時解鎖或使用Apple Pay付款，的確較方便一點點（iPhone 13 mini可更新至iOS 15.4後使用口罩FaceID解鎖）。不過仍然都有一些缺點，續航力只算不過不失，比上代SE 2好了一點點，一般使用的話仍可撐一天，但對於喜歡打機睇片的用家，最好還是另配外置電池還好。但以三千餘元而高，有5G、有A15 Bionic超強大晶片、4GB Ram、單手操控、TouchID、拍攝質素不俗，超高CP性價比、抵用之選。



iPhone SE 3 星光色比以往銀白色更特別（歐嘉樂 攝）

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第三代 iPhone SE（iPhone SE 3(2022)、下稱 iPhone SE 3）在今日正式開賣；根據過往兩代的經驗，iPhone SE 系列的手機都頗受歡迎、甚至輕易擠身年度十大最暢銷手機，想必今次已經有不少「果粉」已經準備好信用卡、打算入手一部 iPhone SE 3 了，然而新機是買定了，究竟哪一個版本最適合自己？即睇購買指南 👉iPhone SE3選購指南｜3大容量方案適合哪類人、64GB隨時更抵玩？