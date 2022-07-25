MIRROR演唱會入場重溫，Apple Music、Moov、KKBOX等網上串流歌單｜MIRROR演唱會由今日開始於紅館舉行，各位鏡粉準備好了嗎？MIRROR首次進軍紅館，當然入場前一定要好好重溫MIRROR數年以來的作品...今次就為大家帶來Apple Music、moov、KKBOX及Joox等多個網上串流平的歌單，入場前一定要狂煲。



《WE ARE》、《Warrior》、《BOSS》、《All in One》等MIRROR人氣作品，相信各位鏡迷都已經耳熟能詳吧，「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 」MIRROR首次於紅館舉行演唱會，鏡迷們當然更需要花更多時間去重溫MIRROR多年以來的作品才入場，更加會投入！Apple Music、moov、KKBOX及Joox等多個網上音樂串流平台官方亦推出了MIRROR歌單，大家快快bookmark。

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MIRROR首次於紅館開演唱會，入場前當然要好好「溫書」。（資料圖片）

首場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會完整歌單

1.《Innerspace》 MIRROR

2.《Reflection》MIRROR

3.《All in one》+Rap(Tiger+Jeremy) MIRROR

4.《黑夜不再來》 Jer

5.《半》 Jeremy

6.《鶴頂紅》 Frankie

7.《衝口而出》Stanley

8.《狂人日記》+《九》 Jer+Jeremy+Frankie+Stanley

9.《作品的說話》姜濤

10.《人類群星閃耀時》 Jer

11.《金星女孩》+《信之卷》AK

12.《蝸牛》+《另一個諾貝爾》AK+Ian

13.《King Kong》+《Mr.Stranger》Anson Lo

14. 《無盡》 Frankie+MIRROR

15. 《12》MIRROR

16.《神隊友》MIRROR

17. 《Yellow Fever》Stanley+Tiger+Lokman+Jer

18.《黑之呼吸》Stanley+Tiger+Lokman+Jer

19.《收聲多謝》Stanley+Tiger+Lokman+Jer

20. 《Distance》+ 《留一天與你喘息》Ian

21. 《鏡中鏡》姜濤+Stanley+Tiger

22. 《E先生連環不幸事件》Edan

23. 《My Apple Pie》Edan+AL

24. 《Elevator》+《Megahit》Edan+AL

25. 《虎道門》AK+Lokman+Alton

26.《道路使用者的有型守則》AK+Lokman+Alton

27.《Rebound》AK+Lokman+Alton

28. 《Boss》MIRROR

29.《IGNITED》MIRROR

30.《We are》MIRROR



Encore :

31.《一秒間》MIRROR

32.《蒙著嘴說愛你》MIRROR

33.《One and all》MIRROR



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