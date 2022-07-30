賽馬娘A+育成攻略，URA平民SR支援卡組育成A+馬娘示範教學｜相信不少訓練師都已經玩《賽馬娘》得非常熟悉吧，不過還有不少人仍糾纏於B+、A等級，如何可以養成A+，甚至S級馬呢？今次就為各為玩家示範如何用平民SR卡組講解攻略。



今次小A示範用平民SR卡組為主來育成A+的黃金船，如果運氣好一點上S級並非困難。不過開始前先說明，小A是會用日文版的URA模式做示範，主要原因是他在繁中版連SR卡都未齊整，很難做教學，因此選卡只會集中URA初期大家會到手的SR支援卡，同時會避免觸發改版後追加的事件避免加太多額外的屬性數值。另外使用突滿的支援卡，包括SR都是突滿，希望去給一些已過了完全新手期，有一定數量的SR卡，但未有足夠SSR支援卡的玩家，示範到底可以在這個階段，能養出甚麼樣的角色。

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另外，因子會直接拿8星和9星藍因子角色，這也是大家應追求的目標。URA年代要練出高數值，目標是練出1200速度、1000持久力、900以上力量、300根性、400智力左右；支援卡4速2耐，長距離上小海灣，這沒辦法取代，另外速度卡我拿了一張滿突北部玄駒（雖然同是SSR，但這張「人權卡」真的值得擁有）。

初期育成重點

起手應做甚麼呢，即開始時育成應點甚麼？一開始起手育成有兩點需要做的，第一是提升絆，即提升情誼條，盡力到第二年左右已經出彩圈。第二是提升對應自己要訓練項目的等級，例如主力提升速度和持久力，那就多訓練速度和持久力，每訓練4次會升一級，目標是要盡力在第二第三年時，升到Lv3或Lv4，升到最大Lv5。高低等級之間訓練提升數值相差頗遠。

如果升速度，但是支援卡跳到另一處，應怎麼辦？如1張支援卡在速度，3張支援卡在力量，應該練哪一個呢？給一個參考給大家，用計分方法做判斷，例如練速度，那就1分，那裏有支援卡做訓練、1個人1分、兩個人兩分；然後靈感（感嘆號）再加1分；哪個總合最高分，就做哪個訓練。例如1張支援在速度、3張支援在力量，因速度我要練，所以1+1等於兩分，但3個支援有3分，所以較建議傾向練力量。

👇👇初期育成重點資料👇👇

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心情強制升降及隱藏事件

有不少支援卡事件，都會自動或選項提升幹勁，早期開到這些事件出來，會對訓練有幫助。當然，有提升幹勁，亦代表有事件會降幹勁，不過在URA育成時，有固有地方，會有強制事件把心情增加上去：如第2年3月前半一定會升一次幹勁、第3年1月前半會抽獎，如抽中溫泉，又或是抽中大獎蘿蔔牛扒或二獎大量蘿蔔都會提升幹勁，溫泉與蘿蔔牛扒升兩階，大量蘿蔔升一階，如抽中紙巾會跌幹勁，只能說沒運氣；然後第3年4月前半，會開感謝祭，達成條件都可以提升幹勁，如果不慎訓練時突然降幹勁都可以考慮忍一忍，讓事件把幹勁升回上去。

URA育成還有隱藏事件，要達成目標才可以獲得的額外數值，與更重要的是固有技升級，有數個Check Point大家記着即可。首先第二年11月後半之前，獲得5萬粉絲，桐生院會送你鋼之意志，這個金技沒用不用理會，要的是智力與技能各20點；第二個是12月後半，要獲得10萬粉絲，看完大農場事件後可以多拿技能點30；之後到第三年2月前半，即情人節達成6萬粉絲，可以讓固有升一級；第四個就是剛說過的感謝祭，有兩個條件粉絲7萬，與理事長情宜條升至綠色，兩個條件都達成，會回復一個幹勁之餘，固有等級會再升一級；第五個事件是第3年12月後半，即最後一個回合，URA之前聖誕節事件，粉絲達到12萬，固有會再升一級至於最後一個事件，還有一個的，都是12月後半URA之前，即如跑有馬紀念，就是跑完有馬紀念後，拿到24萬粉絲，會再拿多30點技能點。

👇👇中段育成重點資料👇👇

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暑假育成大爆發

接下來暑假訓練非常重要，暑假前可以回復體力一次，拿着滿體力進入暑假。暑假全部訓練Lv5，要衝數值爆發就是現在。不過暑假其實有兩件事可以做，第一是繼續衝要衝的屬性（即追彩圈），不過另一個都可以做便是訓練自己非重點訓練屬性，例如沒帶力量卡和智力卡，是可以趁這機會練力量或智力，特別是智力。因智力再怎樣低，剛才說過，都要練到300至400，而實際在暑假有4個回合就算有100體力開始，訓練兩次已差不多跌至50，因此是沒可能直接訓練4次除智力外的訓練。如果發現暑假有一堆人跳到智力上花一個回合做智力訓練，是一個不錯選擇，會比直接休息那麼浪費優勝得多。

關鍵的第三年

基本上第三年暑假和第二年暑假都一樣，有彩圈就追彩圈，唯獨如果發現快練爆某個項目，即現在是速度，那就不應盲目追速度彩圈，應該去練其他的項目，如智力又或力量，所以會看見我在第三年暑假會跑去練智力。另外在訓練時有很多事件選項，選項有其意義，例如主力訓煉速度和持久力，就應該集中去選會提升其他的項目，例如會升力量，升智力的，去補充沒法訓練的數值。除了是要讓其數值達標之外，亦都是為了避免衝爆數值，因為1200滿練後就升不到上去，例如主力練速度，但不停選額外加速度的選項，會造成過早練滿，只會造成浪費並不太好。另外URA育成，會特別建議選一些會回復體力的選項或不會扣體力的選項，訓練最重要就是體力，每休息一次就是浪費回合。說明了為何一些在事件回復體力的支援卡，評價會比較高的原因。另外可能會發現片中訓練可能失敗但都會去拼，真是個很看運氣的東西，但都是的了，沒理由看到兩彩3彩圈，都不去訓練吧。富貴險中求，要的，若要衝高數值怎樣都要去拼，但多少失敗率才去拼呢，這就要看大家個心臟有多大，一般來說，10多20%失敗率都會去拼。

到最後，再跑多3場的URA就會結束，片中示範時速度已練到1100，基本訓練兩次就可升滿。不過當然要看運氣啦，如最後3次訓練彩圈失蹤，那是會「臨尾香」，看見雙彩圈，再比賽一次，會升到1165左右，那應該沒大問題。其實在URA比賽後大家會見到加一堆數字，那個是看支援卡的比賽加成決定 ，之前育成時每次完成比賽目標，都會加3或加4，但到最後URA比賽由於是5屬各加10，比賽加成有多少會變得較明顯。會變成每場加13至14甚至15都可以，最後再跑贏所有比賽，還會有理事長15點，和完成育成的5點，總合20點，能不能升滿1200，就看大家精算能力。

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育成技能及因子的重要性

示範中簡單養成A+級的黃金船，看數字基本可以跑長距離3200米都能跑。不過當然不完美，技能都不齊。正式來說，如果真的想練一個能跑長距離PVP盃賽的馬，除需要數字外，還需要技能。一個比較極限的練法，可以試3速2耐1力，用力量的亞馬遜SR，去學直線一口氣，又或是用白因子去洗繼承，洗技能直線一口氣出來。那就可以繼續4速2耐育成，但如果問只有3張速度卡練不到1200速，就需要URA的劇情因子。

URA育成總結

種馬方面，今次示範因子用11耐，即持久力與5力量，原因是單純為了確保可以衝上1000持久力。其實可以分一點持久力的因子去力量，然後再用URA劇情因子，把速度和持久力衝上去，因為所有育成劇本都有劇情因子，URA劇情因子是可以讓玩家繼承時候，增加跳速度和持久力，1星就兩個各升10點，3星就兩個各升30點，如果父母祖父母都有2至3個3星URA因子，而又成功跳出來，就可以把速度和持久力升60至90，兩次繼承都跳，那就可以賺100多200。

如果有一個好運的繼承，加起來跳個120多150速度耐力。並非不可能，所以才有9星URA這些珍貴種馬的存在。當然跳不跳到全看運氣，放着9星URA都可以不跳，所以這是看運氣如何，但如想極限養馬，是可以用這一種方法，可以洗出速度1200，耐力上1100之餘，力量有900多甚至1000的角色出來。這亦可說明即使沒有北部玄駒，只用SR卡借小溪回來，一樣可以練出不錯的馬娘，要S級並不是單純夢想。

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