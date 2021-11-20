Nokia G50 實試｜來到 2021 年尾，5G連線支援已非高階機專利，由於 Qualcomm、MediaTek 相繼推出入門定位的 5G 處理器，近來不少支援 5G 的機種都賣得相當平價，HMD Global 新推出市場的 Nokia G50 就是一例，只不過＄2198 的低價就有交易。



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Nokia G50 上手：設計低調實在入門機

過去幾年大家對於 Nokia 出產的入門機種應該不會陌生，但其實可以看出他們在機身設計上一直著緩慢的進步，來到 G50，雖然賣的依然不是貴價機，在主要規格上亦相當入門，但單就外觀而言，大幅度採用金屬邊框以及玻璃機背的外型算是十分討好，至少上手沒有廉價感。

Nokia G50 內置 5000mAh 大電且擁有接近 7” 的屏幕，機身可算份量十足，淨重 220g，不過機背圓渾，握持感比想像中好。（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看 Nokia G50 其他機身細節👇👇👇

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規格入門、勝在夠長氣

Nokia G50 採用 Qualcomm Snapdragon 480 處理器、連屏幕解像度也只有 720p 級數，老實說不會期待它可以流暢運行高階遊戲，但其入門配置加上 5000mAh 大電的組合，卻可謂續航力方面的保證，HMD Global 在宣傳中就指 Nokia G50 可以用足 2 天時間，我們就簡單地測試過一下它的電池表現👇👇👇

在軟件方面，Nokia G50 與其他大多數 Nokia Android 機種一樣採用 Android One 系統，換言之就是十分「乾淨」、介面操作貼近原生 Android；在 G50 的系統當中並沒有甚麼額外的功能，頂多也只是出廠預載了 Netflix 與 Spotify 而已。

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Nokia G50 拍攝測試👇

Nokia G50 的拍攝系統相當符合其入門定位，背面採用的三鏡頭拍攝模組當中，最強的就只有 4800 萬像素的主鏡頭、輸出質素中規中矩，至於另外的兩個鏡頭，其實就只有一支 500 萬像素的廣角鏡可以拍照，另一支則為 200 萬像素的景深測距鏡頭，不能用於拍攝。

Nokia G50 4800 萬像素鏡頭實機試相👇

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Nokia G50 500 萬像素廣角鏡頭實機試相👇

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綜觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

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