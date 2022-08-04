iPhone 14 Pro 新顏色曝光｜如無意外，Apple 的最新手機 iPhone 14 系列將會在 9 月正式發表，距離預定的時間只剩個多月時間，市場上的流出消息亦越發頻繁，而在外型、設計都流出的七七八八的今日，有爆料者就將焦點轉向了 iPhone 的機身顏色上另做文章。



iPhone 14、14 Pro 系列將加入紫色新色、有舊色被淘汰？

據目前的情報所得，iPhone 14 將會摒棄過去兩代都有的 mini 款，僅保留 6.1” 及 6.7” 兩個屏幕尺寸，並分別推出基本版的 iPhone 14、iPhone 14 Max，以及高階版的 iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max。而在上年度準確預測了 iPhone 將會支援口罩解鎖的 Twitter 帳號 @Jioriku，在稍早前就於 Twitter 上發帖，預言了兩階別 iPhone 14 的機身顏色選擇。

首先在基本版的 iPhone 14 及 iPhone 14 Max 方面，舊有的黑、白、綠、藍、紅色將會繼續保留，而 iPhone 13 的粉紅色將會由 iPhone 14 新加入的紫色所取代。

傳聞指iPhone 13 的粉紅色將會由 iPhone 14 新加入的紫色所取代（圖 MacRumors）

在高階版本的 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro Max 方面，同樣地會有，則會保留金、銀、灰黑、以及綠色，而新加入的紫色就會取代上代推出的 Sierra Blue 天空藍色。

上代於 iPhone 13 Pro 系列大熱的天空藍很大機會被紫色取代（圖 9to5Mac）

售價不變、規格升級？iPhone14 最新 8 大傳聞懶人包

除了不少人關心的機身顏色，一直以來的傳聞都指出今代 iPhone 14 系列在外觀、功能上都有著若干變化，以下就為大家一次過整合至今為止最新的流出／傳聞，讓大家 5 分鐘追貼市場資訊👇👇👇