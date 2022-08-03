消費券平價手機｜政府2022年度消費券之第二階段將會在 8 月 7 日發放首期的＄2000，對比上一次一筆過收到＄5000，今次市民的消費自然沒那麼「鬆動」，但即使要買手機，在＄2000 消費券的額度之內都有選擇，以下《香港01》科技玩物記者就為各位推介 8 部既平價、性能又不俗的智能手機供各位參考。



消費券不補錢即買！8部＄2000 以下平價手機推介

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傳統大廠平價機之選

可能講起平價機，大家可能會認為傳統大廠未必看得上眼，但事實上大廠們都有平價機選擇，尤其是近年醉心平價機種的 Nokia，旗下有不少價錢抵玩的選擇，其中一部規格不俗的 G50 5G 最近更有減價優惠，剛好落在＄2000 的「射程」之內。

而另一 Android 大廠 Samsung，最近亦有最新平價機 Galaxy A13 5G 選擇，雖然屏幕、處理器規格一般，但就勝在大芒、大電，售價＄1500 有找。

小米領軍國產機

要買平價機，當然少不了以小米為首的國產廠商？小米旗下＄2000 以下的選擇不少，絕大部份出於 POCO 以及 Redmi 兩大子品牌，其中今次推介的 Redmi Note 11S，更是市場上擁有 1 億像素的手機中最平價的機種。

冷門廠玩味三防機

如果單純的大芒、大電未能滿足需要，在我們的推介中還包括了兩部出自 Blackview 以及 Ulefone 的三防機種出品，兩部機除了有防水、防撞的硬朗設計，亦加入了比一般機種更大的電池，其中 Blackview BV6600 Pro 更內置了熱感成像，裝修／維修界的朋友應該會甚感興趣。