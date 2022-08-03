消費券不補錢即買！8部＄2000以下手機推介、Samsung新作都有得揀
消費券平價手機｜政府2022年度消費券之第二階段將會在 8 月 7 日發放首期的＄2000，對比上一次一筆過收到＄5000，今次市民的消費自然沒那麼「鬆動」，但即使要買手機，在＄2000 消費券的額度之內都有選擇，以下《香港01》科技玩物記者就為各位推介 8 部既平價、性能又不俗的智能手機供各位參考。
消費券不補錢即買！8部＄2000 以下平價手機推介
傳統大廠平價機之選
可能講起平價機，大家可能會認為傳統大廠未必看得上眼，但事實上大廠們都有平價機選擇，尤其是近年醉心平價機種的 Nokia，旗下有不少價錢抵玩的選擇，其中一部規格不俗的 G50 5G 最近更有減價優惠，剛好落在＄2000 的「射程」之內。
而另一 Android 大廠 Samsung，最近亦有最新平價機 Galaxy A13 5G 選擇，雖然屏幕、處理器規格一般，但就勝在大芒、大電，售價＄1500 有找。
小米領軍國產機
要買平價機，當然少不了以小米為首的國產廠商？小米旗下＄2000 以下的選擇不少，絕大部份出於 POCO 以及 Redmi 兩大子品牌，其中今次推介的 Redmi Note 11S，更是市場上擁有 1 億像素的手機中最平價的機種。
冷門廠玩味三防機
如果單純的大芒、大電未能滿足需要，在我們的推介中還包括了兩部出自 Blackview 以及 Ulefone 的三防機種出品，兩部機除了有防水、防撞的硬朗設計，亦加入了比一般機種更大的電池，其中 Blackview BV6600 Pro 更內置了熱感成像，裝修／維修界的朋友應該會甚感興趣。
1. 第二階段消費券的金額為多少？
第二期消費券的金額為＄5000，惟仍需要分 2 期收取（八達通仍須分 3 期）
另外，如果在 2022 年 6 月 13 日前成為「合資格人士（見問題3）」的永久性居民，同樣可以取得第一期的＄5000消費券，即前後總額達＄10,000。
2. 第二階段消費券可用甚麼支付工具收取？
可用於收取第二期消費券的工具包括：
－Tap&go 拍住賞
－WeChat Pay
－AliPay HK
－八達通
－BocPay*
－PayMe*
(*為第二期消費券新增)
3. 哪一類市民合資格獲發消費券？
2022年6月13日或之前年滿18歲以及
－香港永久性居民（可獲發全額共＄10,000 消費券）
－持有《前往港澳通行證》(俗稱「單程證」)及有效《香港居民身分證》之香港居民（可獲發全額共＄5,000 消費券）
4. 哪一類市民將不合資格獲發消費券？
－若在 2019 年 6 月 18 日至今年 6 月 12 日期間，沒有特別原因而長期不在香港人士，將不獲發消費券
－同時，若曾以永久性離開而提早申領強積金，亦不能領取今次消費券。
5. 如要轉用支付工具收取第二階段消費券，要進行甚麼手續？
市民需要在 6 月 23 日至 7 月 23 日期間到政府網站或專屬服務中心作登記「轉會」
6. 如不改用其他支付工具收款第二階段消費券，需要進行登記嗎？
如果打算使用與收取第一階段消費券時同樣的工具收款，則不需要另外登記，在消費券發放時會自動注入同一戶口。
7. 若使用八達通以外的工具收取，第二階段消費券發放時間為？
若使用Tap&go 拍住賞、WeChat Pay、AliPay HK、PayMe、BoC Pay 收取第二階段消費券，將分兩期發放：
－第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放；
－第2期＄3000將會於 10 月 1 日發放。
8. 若使用八達通收取，第二階段消費券發放時間為？
若使用八達通收取第二階段消費券，將分三期發放：
第1期＄2000將會於 8 月 7 日發放；
第2期＄2000將會於 10 月 1 日發放；
第3期＄1000 則待市民「合資格消費」累積總額不少於4,000元，於下一個月的 16 日發放