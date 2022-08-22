Apple Watch Series 8值得等嗎？傳3大實用新功能，體溫感應、更大屏幕等｜今年iPhone 14的Apple Event蘋果發布會或將於9月初舉行，除了最新iPhone 14系列外，很大機會就連Apple Watch Series 8同時登場。究竟今代AW8值得期待嗎？暫時多方面傳聞，AW 8將會有三個非常吸引的新功能。



Apple今年2022年最注目的發布會很大機會將會在9月初舉行，今次Apple Event蘋果發布會如無意外除了iPhone 14系列外，Apple Watch series 8應該都會同時登場。去年AW7並沒有加入太多新功能，舊AW6的用家未有太大吸引升級，而即將推出的AW8又如何呢？暫時綜合多方面傳聞，新Apple Watch應該會有3方面升級，相信值得期待。

Apple Watch series 8預期會增加不少實用新功能（網上圖片）

Apple Watch 8 三大傳聞新功能👇👇

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傳聞新功能1｜體溫感應

根據早前外媒MyHealthyApple報導指Apple已為Apple Watch取得高精度的「溫度傳感器」專利，預計將會在新推出的Apple Watch 8上推出該新功能。看專利說明時雖然沒有指名是用於Apple Watch，可是圖中說明顯然是Apple Watch。溫度傳感器專利是利用外殼與探頭之間電壓、溫差等差異而測量出用家的體溫。

根據蘋果分析師郭明錤指，原本Apple打算於Apple Watch 7上加入此功能，可是最後技術問題卻沒有加入，而今年AW8將會解決技術問題而加入體溫感應功能。體溫感應最大的用途除了可以偵測用家是否發燒外，更可以用於追蹤女性排卵週期。

傳聞新功能2｜大尺寸屏幕

早前有傳今代Apple Watch 8預計與上代同樣推出41及45mm版本，可是根據DSCC的Ross Young指Apple正在開發更大的1.99吋屏幕的Apple Watch，預計錶身size增大至47mm。相信這便是Bloomberg早前傳聞的更堅固耐用「高階版」的「運動版本」新款Apple Watch 8。

傳聞新功能3｜更好的睡眠追蹤及健身功能

華爾街日報早前指Apple Watch 8將會加入「全新的睡眠追蹤」功能，包括功能更全面的睡眠追蹤模式以及追蹤睡眠呼吸暫停功能。另外，相信新Apple Watch將會配合watchOS 9加入更多workout功能，更是多年以來最大型的更新，因此亦會加入不少新的健身功能。

更多新功能，但...

雖然Apple Watch 8加入不少新功能，可是根據Bloomberg的Mark Gurman指今代Apple Watch 8應該只會繼續使用與AW7同樣的芯片，因為Apple認為該芯片仍然夠快應付這些新功能，而Mark Gurman更認為2023年推出的Apple Watch才會更新更快的芯片...

不過總括而言，今代Apple Watch 8如果真的增加上述的新功能下，Apple Watch 6或之前的用家都值得期待。

消息來源：BloombergWall Street JournalRoss Young@DSCCRoss