iPhone 14開賣直擊｜排頭位超級果迷買Pro紫自用、Pro機全線炒起
iPhone 14 系列開賣／門口炒賣直擊｜Apple 旗艦新作 iPhone 14 系列在今日正式開售，《香港01》科技玩物記者就一早到達位於銅鑼灣希慎廣場的 Apple Store 直擊開賣實況。
除了有用家成為首批買機用戶，今年的 iPhone 14 系列繼續吸引到一眾想要炒賣獲利的投機者到場，甚至在 Apple Store 門外進行收機活動，我們順道亦會為大家報報價。
iPhone 14 系列開賣直擊、超級「果粉」排頭位
iPhone 14 預約到店取機的首個時段為早上 8 時，在銅鑼灣希慎門外，開店時間前已經有大量「果粉」在門外排隊；排頭位的 Max 是一名超級果粉，由 iPhone 3GS 開始已經年年換機，今年更一口氣從 iPhone 13 升級至 iPhone 14 Pro，入手一部紫色自用。
問及他最感興趣的功能，Max 就為最為期待今年在 iPhone 14 Pro 型號上的 Dynamic Island「動態島」為重點所在；另外 Max 亦是一位美式足球運動員，有興趣入手新「頂配」版本 Apple Watch Ultra，認為可以幫助其訓練。
踏入 8 時正，所有準買家即魚貫進場，並在 Apple Store 的職員幫助下成功買機，流程大致暢順，一息間已經有過百部 iPhone 14 系列新機完成交易。
點擊圖片看：iPhone 14開賣直擊情況
先達第一口價、Pro Max 最多賺＄2000
每年 Apple iPhone 開售後，香港人另一關心的話題還有 iPhone 的炒賣行情，尤其在上年度的 iPhone 13 系列出乎意料地「炒得」之後，今代引來更多人加入炒賣 iPhone 14 系列的行列。
一如既往，iPhone 14 開售後即時已見有手機回收商在 Apple Store 外圍徘徊，待買家趨前問價時報價。目前門外「戰況」相當不俗，據說 iPhone 14 Pro 及 Pro Max 的 256GB 版本都有+$1300 的溢價，512GB 版本回收價更高，估計在旺角先達的回收價會有更佳水平。
而事實上，事前被視為今年最「炒得」的 iPhone 14 Pro Max，目前先達廣場內的手機回收商已經開出「第一口價」👇👇👇
今年新色紫色型號不出所料最為吃香，幾個容量都有比其他色號高＄50～200 的溢價，而在眾多容量型號當中，512GB 暫時最為搶手，最高比原價高＄2001 回收，而上年度一度「炒燶」的 1TB 型號則暫時未有價，可能真有「暗湧」也說不定。