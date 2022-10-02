假如國產Android手機廠家齊心合力　能否打造出一款完美手機？

現如今的手機雖然是越出越強，但時至今日也沒有一家國產手機廠家能做出一款接近完美的手機產品，一方面是國產Android廠家中大部分廠家的技術基礎薄弱，發展分散，對市場需求和產品的理解還比較淺，另一方面也是各個Android廠家各自為戰所導致的。



各家有各家的強項，但各家又都各顧各的「猥瑣發育」，部分廠家之間還有些「隔閡」，在我看來就是完全沒必要。俗話說得好，合則強，孤則弱。假如有一天國產的Android手機廠家能夠放下小我，合力推出一款手機，相信一定能無限接近完美。

▼▼▼Android手機廠家合力打造完美手機有無可能？▼▼▼

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1）麒麟處理器

要說最核心的配置就是手機的核心處理器，如果沒有眾所周知的原因，麒麟處理器其實是可以大放異彩的，拋開現實中的各種制約，如果能夠用上我們自己的處理器，那軟硬件調教這件事就可以提上議事日程了。之所以現在國產Android手機孱弱的一大原因也是核心處理器完全依賴他人。什麼性能、功耗、散熱完全是人家出什麼，你就得用什麼，是好是壞你都得接著。所以核心處理器一定要用我們自己的。

自研晶片的另一個好處就是能夠深度定制和調教，各個廠家如果能夠團結起來，各自貢獻力量，性能、功耗、散熱也會逐漸得到優化，國產SOC的進化之路也會駛入高速路。

2）各大廠家系統融合

如今各大Android廠家都在推出自己UI和OS基本都是各自為政的存在，如果鴻蒙能夠完全開放給大家共同研發和使用，其實能夠形成更大的系統平台，甚至能夠與Android、iOS相抗衡。集各家UI/OS有點於一體，再加上前面提到的國產自研SOC，軟硬件相結合能夠帶來1+1>2的效應。而且隨著國產廠家技術不斷積澱，我相信真正屬於我們自己的手機系統平台一定會出現，而相關的生態也會隨著系統的不斷更新迭代而進行提升。

3）快充技術

要說快充技術，我們國產Android手機基本每一家都有自己的自研技術，充電功率、充電策略、充電溫控，小米澎湃P1+vivo雙電芯技術相融合，再加上iQOO的10C電池方案+充電IC管理技術加持，快充這塊將會甩iPhone好幾個時代。

4）影像性能

其實影像調教這塊無論是華為、小米還是OV其實各家也都沉澱了不少技術，像華為的可變光圈技術，OPPO的自研影像晶片NPU-馬里亞納，vivo的微雲台防抖技術，一英吋大底，集合於一體，大家覺得將會帶來怎樣的影像性能呢？

5）屏幕形態

關於外觀包括屏幕和手機背殼兩部分，可以推出比如屏下攝像頭版本的純全面屏，或類似Mate 50 Pro的瀏海屏可以供大家選擇，直屏和取屏各出一個版本，這樣大家也不會因為這而糾結。考慮到功耗和遊戲玩家的使用需求，2K分辨率+120Hz自適應高刷安排上，再加上144Hz的屏幕採樣率。選擇華星光電或京東方供應面板，再疊加上崑崙玻璃，完美。

講真的，我們的手機廠家經歷了這麼多年的沉澱無論是市場還是技術上都已經有一定的成長，在個別功能/性能上已經能夠和國際品牌同台競技，甚至超越國際大廠也不是不可能，但單打獨鬥勝算並不大，而此前成立的個別技術聯盟也都是形同虛設。站在廠家的角度來看這無可厚非，畢竟大家都要追求盈利，但站在消費者的角度來看其實大家心底真的需要一台能夠無限接近完美的國產手機出現。

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