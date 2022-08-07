Android 用戶不願意買 iPhone 的10大理由　除了貴還有這些原因

iPhone可以說是觸屏智能手機界的始祖，而在絕大多數人的印象裡，iPhone還依然是全球最好的手機，那作為全球最好的手機卻沒有征服全球的消費者，仍然有很大一部分用戶還在堅持使用Android手機。這是為什麼呢？



作為一個資深的Android用戶，我也來盤點一下，我為什麼選擇Android，而不願意選擇iPhone的幾個主要原因！▼▼▼

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第一：iPhone起步價格太貴 性價比不高

不買iPhone最關鍵的理由就是起步價格太貴，iPhone 13系列的起步價就高達6799元，最貴版本高達13599元，對於廣大消費者來說，對比Android機，絕大部分人都會覺得貴。

這時候有人會說，你可以去買mini系列或者SE系列，這裡不得不說蘋果的刀法精準，而作為一個正常的用戶，綜合續航、性能、雙卡等需求後你會發現，你能買的必須是iPhone 13及以上的版本，其他的蘋果低端機或多或少都有你無法割捨的必要功能。

而反觀Android手機，無論是低端1000元機，還是中端2000-3000元機，還是高端5000+機型，對應的用戶群體都能在不同的價位段找到，滿足必要型的機器，Android的主要溢價策略在改善功能，而蘋果的溢價策略則是閹割必需。

第二：祖傳瀏海屏 一招鮮吃遍天

自打iPhone X改用了瀏海屏之後，一直到iPhone 13，這五年蘋果的屏幕幾乎沒有任何改變，人們也習慣了屏幕前面帶一大塊黑框的感覺。

而這種操作，如果放到Android旗艦機甚至中端機上，一定會被用戶罵慘！這五年時間裡Android機大膽嘗試了各式各樣的打孔屏、甚至全面屏、而iPhone卻是我行我素，憑藉系統優勢，一波又一波的收割消費者。

第三：充電慢還不送充電器

Android快充已經做到了200W快充了，而iPhone 13最高僅支持29W的快充，29W的快充這在Android陣營裡，真的是低端機都不屑於用的充電速度了。

不僅充電速度慢，iPhone還以環保的名義閹割掉了充電器，如果你想要個充電器，不好意思請再付149元。

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第四：祖傳1200W像素攝像頭

曾經iPhone的拍照水平讓Android機羨慕不已，但經過這麼多年發展，Android旗艦機無論從硬件還是軟件上，拍照素質都可以說是超越或者部分超越iPhone。包括針對液晶的優化、針對人像的優化、甚至高倍率的遠射等等。

iPhone相機的素質雖然也不錯，但在這動輒幾千萬像素的時代，iPhone卻可以穩如泰山的選擇不升級。

第五：解鎖方式單一

目前iPhone放棄了指紋解鎖，改用面容解鎖，官方的解釋是更加的安全，但實際上僅有一種解鎖方式對於用戶來說始終是有些麻煩的，此前因為口罩解鎖問題，蘋果已經做了更新。

但我用Android這麼久，卻發現，自己在日常使用中，面容解鎖和指紋解鎖使用的情況其實都會出現，而如果只給一種解鎖方式，確實會影響使用效率。

第六：配件貴、維修貴

蘋果的配件貴是出了名的，前有天價擦鏡布，後有天價數據線，如果從iPhone用戶的需求來看，蘋果的配件也並不便宜，一個矽膠保護套官方的要369元，外接充電寶749元，數據線149元，充電器149元……只要跟蘋果和官方沾上邊，沒有100多元就別想走。

而蘋果的維修也是出奇的貴，iPhone 13更換屏幕要2139元、更換電池要549元，而在官方定價的影響下，最新的熱門機即便選擇第三方維修，價格也比同等的Android機要貴上不少。

第七：iPhone手機信號差

蘋果iPhone的天線設計被詬病已久，早在iPhone 4時代，喬布斯就曾暗示：「緊握任何手機都會導致天線性能的一些下降…某些地區這一問題顯得更加嚴重。」

而在iPhone 13發布的時候，蘋果曾經特別強調，這一代iPhone重新設計了天線， 但從拆機情況來看，這一代的天線從金屬變成了塑料。不知道是否是材質的原因影響了信號，但iPhone信號差確實是個無法改變的事實。

反觀Android廠商或者直接採用高通、聯發科成熟的方案，或者像華為這種本身俱備全套通信產業鏈方案的方式，幾乎很少看到Android用戶糾結手機信號。

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第八：閉環系統 不支持第三方應用

IOS是一個非常封閉的系統，用戶想要下載APP還是需要去應用商店選擇，而對於Android用戶而言，這一點是無法忍受的，因為畢竟並非所有應用都符合蘋果商店的上架要求，這就導致蘋果用戶可能無法使用部分需要的應用。

當然這一點的好處就是，在隱私和安全性上，蘋果手機要比Android手機更安全一些，畢竟官方篩選掉了一部分可能存在風險的應用。

第九：不針對國人用戶習慣做優化 部分常用功能不支持

國產手機更了解中國人是實時，我用過國產的Android機，也用過國外品牌的Android機，以及iPhone手機，給我的體驗就是只有國產手機在針對國內用戶的習慣不停的做優化。

而iPhone手機暢銷全球，不可能做到細枝末節的針對每一個市場做定制性的功能開發這是事實。比如iPhone的通話錄音，比如iPhone的微信等應用雙開等等，這都是資深Android用戶不能忍受的。

第十：買iPhone不是一次肉疼 蘋果稅讓人傷不起

「蘋果稅」 指的是蘋果要求App Store上所有應用都要使用蘋果的IAP支付系統，這個系統會從每筆交易中收取15%至30%的銷售額作為佣金。

使用iPhone的用戶會發現玩部分的遊戲、買會員等等，iPhone的價格要比Android的高，這部分的錢其實不是被運營商賺走了，而是讓蘋果賺走了。當然目前絕大部分應用下用戶可能感受不到蘋果稅，因為這部分已經由品牌運營方去承擔了，但運營方自然也不願意去承擔這無緣無故的損失，所以最終還是會以其他方式來找用戶攤平這部分的成本。

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