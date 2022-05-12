Android 13正式發布　首發12個品牌　國內佔9個盡顯優勢

Google在開發者大會上正式發布了Android 13，值得關注的是，在首發Android 13的12個品牌中，中國品牌佔據了9個，包括小米，一加，OPPO等，可以說佔據了絕對優勢。



用戶將能夠更多地自定義主題的顏色。選擇顏色變體後，會看到該變體應用於整個操作系統，突出顯示壁紙和樣式，同時將應用程序圖標的顏色主題擴展到 Google 應用程序之外。

首發Android 13的12個品牌中，中國品牌佔據了9個。

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此外，Google還帶來了新的媒體控件，可以根據你的需要正在聽音樂以定製其外觀，並以專輯的藝術作品為特色。

Google 還為平板電腦和更大的屏幕帶來了越來越多的更新，為用戶在平板電腦上提供更好的整體體驗。這意味着平板電腦也將獲得更好的應用支持和擴展，一個平板電腦用戶從任務欄中新的所有應用程序入口點將Google照片和Gmail等應用程序拖放到分屏中。

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