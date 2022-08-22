國產手機銷量急劇下跌的4大原因　成長期步入成熟期的必經階段？

根據「2022年上半年手機市場實情公佈」 的數據顯示，中國市場手機銷量約為1.34億台，暴跌16.9%。這個數據也是2015年至今為止，最差的銷售數據。而2017年的頂點銷售數據為4.7億台，根據這個數據來看5年時間預計跌掉了2億台的銷量。



手機銷量下跌不僅手機廠商的日子不好過，開啟高端戰略，瘋狂內捲，各種新技術加持，但消費者卻不願意買單。而銷量下降也意味著上游廠商同樣很難過，有消息表示，曾經靠著為小米代工發家致富的英華達已經有部分工廠改行去種蘑菇了，慘狀可見一斑。

那手機銷量為什麼會呈現急劇下跌的局勢呢？

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衝擊高端和經濟下行背道而馳

國產手機有一個夢想，那就是衝擊高端，望著大洋彼岸的iPhone靠著3000元的硬件成本就能賣出翻倍的價格，確實讓國產手機羨慕不已。而這也正是國產手機衝擊高端的根本理由，那就是靠走量的中低端機器，不賺大錢。

衝擊高端對於品牌來說確實是更高的投入換來更高的價格和更大的利潤，但這些美好設想的前提就是消費者認可，能賣得出去。但真實情況下，除了當年的華為算是站穩了高端市場外，其他國產品牌我認為都還只能算是在衝擊高端的路上，負重前行。而或許正是華為衝擊高端的成功加上華為因芯片原因被限制的雙重條件，讓國產手機產生了誤判，認為有成功的先例，而且先例作為競爭對手還受到了限制，感覺機會來了。

實際上無論是從當下的經濟形式還是手機發展的大趨勢來看，我認為，一味的衝擊高端，根本解決不了手機行業銷量下滑的局面。首先任何一個行業高端都是屬於小眾群體的，其次當下經濟下行，五六千的手機除了iPhone外，絕大部分人買回來都會覺得貴，而選擇不買，最後，手機發展進入瓶頸，難有大幅創新，換湯不換藥的高端機，很難直擊消費者靈魂。

性能過剩，四年前的配置還能滿足大部分消費者

如果說前期智能手機是開荒階段，那麼近5年智能手機的硬件水平基本上進入了過剩時代，筆者曾有一款華為2018年發布的麒麟980芯片的手機，用到今天也基本能滿足日常需求，不存在太差的體驗。所以對於普通用戶來說，購買一台手機用3-5年基本上都是很平常的事情。

手機和當今的電腦一樣，已經出現了性能過剩的局面，雖然一些超高端需求依舊存在性能不足的問題，但對於95%以上的普通用戶而言，幾年前的機器，除了電池續航不滿意了之外，很少有人會去糾結手機性能。

以2017年4.7億台銷量來粗略計算，近五年手機的總銷量應該可以和中國人口持平，除去沒有消費能力的老年人和中小學生群體，可能真正有能力購買手機的半數人群已經在近5年平均購買了至少2部手機，按照絕大部分人屬於普通用途消費者來估算，一台手機3-5年的使用壽命，大眾確實沒什麼換手機的剛性需求。

手機更新換代太快，保值率太差，買新機=做韭菜

經常關注手機新品的用戶就會發現，在手機市場下滑的今天，手機廠商發新機的頻率逐漸上升，國內主流市場手機高銷量品牌大概有5-10個，每年僅新手機的發布可能就在幾十台左右，有的部分品牌的同一系列甚至做到了一年兩發。

這樣的發布節奏就意味著一個問題，貨多不值錢，新機一出，舊機器就要大幅貶值，新手機剛買半年虧損1000+的人群大有人在，這樣的保值率，完全不及其他消費品，對於消費者來說，幾乎沒人不在意價格，所以頻繁的貶值，也被網友認為換新機＝被割韭菜。

但對於手機廠商而言，不頻繁升級新機器就會被競爭對手內捲、超越、淘汰，所以廠商即使不想，也要被迫去參與到這場競爭中，這與消費者的消費預期就是背道而馳的。

換機金錢成本和時間成本都太高了，消費者傷不起

首先是金錢成本，舊手機賣二手出掉的情況下，一年1-2換大概至少損失20%-40%的折損費用，此外，目前手機都保存著至少超過100GB的相關資料，一次換機數據轉移的時間就要半天到一天，怕麻煩的人群而言，能不換就不換了。

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總結：從成長期步入成熟期，手機下跌或許不可逆

從商品的發展週期來看，目前手機作為一個商品，我認為已經步入了成熟期的中期，雖然銷量出現下滑，但就今天人類交流互動的形式來看，手機還是無法取代的，所以說目前已經還不算是衰退期。

每個商品都不可能會綠樹常青，就像電視一樣，雖然今天依舊存在，而且要遠比20年前先進很多，但你要說兩個時期的消費者誰更想買個電視，那肯定是20年前的那批人更想買電視。而手機也一樣，只不過是這個時代的科技迭代速度太快，手機進入智能時代後擴張速度遠超早年間的剛需產品，所以手機才更快速的在市場中普及，同時進入較為飽和的時期。

從目前飽和的市場情況來看，我認為手機在不出現跨界式的迭代技術之前，是很難再出現大幅增長的局面。雖然目前折疊屏手機出現了增長，但不難看出從體驗、產品、價格等多維度來看，它注定小眾需求。折疊屏或許會成為一個過渡產品，也或許成為未來的一個小眾分支，但它肯定不會成為消費者全民都想買的大眾消費品。

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