學生手機｜智能手機已經成為人類現今生活不可或缺的一部份，除了大人們人手一部，小朋友、青少年擁有自己的手機都不是罕見之事。

然而過早接觸貴價科技卻不免令年輕一代的價值觀有所偏差，稍早前一位網民就在社交平台分享了他一位年幼親戚因想購買最新推出的 iPhone 14 而與自己父親鬧矛盾的故事。



初中兒子想換 iPhone 14、網民力撐父親回應

日前一位台灣網民在 Facebook 社群《爆怨2公社》分享他哥哥與其兒子、亦即開帖者姪子的換手機爭議。事源在今年 3 月時，其就讀國三的姪子手機意外被親戚損毀，後來對方買來了一部算是新款的中階機 OPPO A74 當成補償。

然而新機用了才不到半年，近日 Apple iPhone 14 系列正式推出，姪子就向父親提出要求，表示他也想用好一點的手機，原因是「玩一些遊戲都會卡」，結果當然是即時被父親否決。

年輕學生擁有手機已非新事，但太貴價的新機的確未必適合他們（網上圖片）

其父當時的回應相當斬釘截鐵：「等你將來退伍，開始工作，能自己養活自己，不再跟爸媽要錢的時候，你要買一隻10萬的手機，我也不管你，但…在那之前…別跟我要什麼牌子那種2-3萬甚至超過4萬的手機，你當你爸媽跟叔叔的錢都很好賺，都從天上掉下來的嗎？」

此帖文一出，引來 Facebook 上其他網民的討論，絕大部份人都認為父親的態度正確，反而是兒子的要求實在不太合理，主要的討論都是圍繞兒子的不懂事、認為年輕學生在未能自己賺取金錢時，伸手要父母供應奢侈品的行為相當有問題。

學生用智能手機選擇 4 大要素

雖然說中學生用的手機，應盡量避免選擇貴價旗艦款，但學生用機的確並非一味追求平價就可以，以下我們就歸納了 4 個選購學生用手機時的幾大考慮因素，供各位學生及家長參考。👇👇👇

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實用又平價！2022 年 7 部學生用中階手機推介

看畢以上因素之後仍未知應該買哪一款予家中子女？《香港01》科技玩物記者就從 2022 年的手機市場上選擇了當中的 7 部，供大家在買機前參考一下。