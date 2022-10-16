「買iPhone要不要裝殼？」掀熱議　網友：一個唔小心就無咗一萬

iPhone 14近日上市，不少人一拿到新機，便趕緊拿去包膜、裝保護套，就怕一個碰撞損壞手機，就有網友好奇，買到一隻要價近1萬元的手機，卻完全沒摸過，「大家裝殼的目的是什麼？」



原PO表示，自己以前也是這樣子小心翼翼保護手機，但在使用的近10年間，摔到的次數不超過5次，再加上原本買的皮革手機殼在夏天真的太黏，所以決定開始嘗試裸機。「我只能說裸機真的太舒服了，蘋果的設計實力真的很讚，觸感、大小、寬度、按鍵位置等，會接觸手的部分真的都設計的很剛好」。

▼▼▼買iPhone要不要裝手機殼？原PO及網民點睇～▼▼▼

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而大家最擔心的撞傷、刮傷部分，原PO表示，自己從未摔過手機，刮傷的部分則是令他驚訝，「真的都沒有，我也不是特別細心的人，但是不銹鋼邊框相較當初X的時代，在耐用性上好太多了」。他認為，都花了一堆錢在手機上，結果只碰到那些劣質的材料（塑膠、矽膠）「真的很虧」，手機當初設計就是以最舒服的方向去設計，結果加上手機殼又不同於當初的設計，讓手機的手感也變差很多，「想知道大家裝殼的目的是什麼」？

裝殼最大用意是「防摔」

貼文一出，吸引大量留言，多數人直指「防摔」是最大目的。「手殘黨大概兩天摔一次手機，如果不是有好一點的手機殼保護，我大概就得多花一大筆錢在維修上了」、「防摔比較重要，摔幾百次就怕哪一次角度對了直接掰掰，小則保護貼破掉；大則背板破，後續不管是時間或是金錢都蠻傷的，即便有錢我也不會裸機跟他賭那一摔」、「11拿了一陣子裸機大概2-3個月，然後每天讚嘆手感很棒，結果就在去年中秋去旗津玩摔到，背板直接碎的咪咪茂茂」、「防摔是主要，你說你不會摔，但你怎麼保證沒意外會發生，而且裸機的邊邊非常容易留指紋，不喜歡」、「只是怕萬一，一萬以上的錢錢就沒了」、「防摔+刮，我鑰匙跟手機會丟同一個口袋很容易就刮到」。

不過也有網友認同，裸機手感確實很好，「在意就買個絨毛袋子裝不就好了」、「我都裸機，膜殼都不用，有人裝殼就算了還裝不透明的，那還在意顏色幹嘛」、「如果我不是奶油手，我一定不裝殼，我覺得裸機手感超好」。

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