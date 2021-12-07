網傳蘋果下代iPad會使用鈦合金外殼　除堅硬外原來還有這好處

蘋果在9月份的秋季發布會上，推出了年度重磅產品iPhone 13系列，另外，還帶來了迄今最大改版的iPad mini 6系列。



現在關於2022年的新款iPad又有了新消息。

根據DigiTimes消息，蘋果正在考慮使用鈦合金製作iPad外殼，取代目前iPad上的鋁合金外殼，而新一代iPad可能嚐鮮。

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最近，蘋果申請了許多與鈦合金外殼相關的專利，未來可能使用鈦合金的設備包括MacBook 、iPad 和 iPhone。與不鏽鋼相比，鈦合金的硬度更高，更抗刮劃。

不過，鈦金屬的強度也使其難以蝕刻，因此，蘋果已經開發出一種噴砂、蝕刻和化學工藝，可以使鈦金屬外殼具有高光澤的表面處理，使其外觀更有吸引力。蘋果也一直在研究使用薄的氧化物表面塗層，應對沾染指紋的問題。

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