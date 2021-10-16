蘋果（Apple）發表會於9、10月登場，不少忠實「果粉」守在電腦前熬夜看完。對於這些品牌忠誠度非常高的果粉來說，由喬布斯創立的蘋果品牌等同於「高品質」的代名詞，只要一聽到與iPhone、Macbook等話題，他們就會馬上為之瘋狂，對於蘋果產品也有自己的一番堅持，形成獨有的「果粉文化」。



今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，果粉有哪些獨特的堅持行為，你身邊是否也有如此忠實的果粉呢？

NO. 10 苦勸身邊親友都用iPhone

網友分享，身邊常有一種果粉，除了自己非常愛用蘋果產品，還會像是信仰「蘋果教」一樣，向親朋好友「傳教」推廣蘋果產品，據這些果粉的說法，他們認為獨樂樂不如眾樂樂，就像吃到美味的餐廳會想跟朋友分享一樣，既然蘋果產品這麼優質，當然要讓其他人也一起感受蘋果的好，許多非果粉也會因為感受到他們的熱情推薦，試著去使用看看蘋果產品呢！

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網友怎麼說：「好東西要跟好親友分享」

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NO. 9 連電腦、耳機、手錶都用蘋果

蘋果產品之間有相當便利的跨裝置同步功能，例如iPhone的備忘錄可以與Macbook同步，或是手機想要傳檔案到iPad，只要使用AirDrop功能就能馬上傳輸，節省時間，因此許多果粉不只手機會買iPhone，連電腦、耳機、手錶等都要使用蘋果產品，甚至之前還有網友分享自己的「蘋果家族開箱照」，攤開一整排iPhone、Macbook、AirPods、iPad、Apple Watch，讓眾人大喊「好羨慕！」

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網友怎麼說：「mac os＋iOS超方便」

NO. 8 一定要買原廠充電線

蘋果產品不僅手機、電腦本身價格高昂，配件若是壞了，買原廠配件更要花不少費用。雖說買副廠充電線可以省下一筆錢，不過許多果粉有「原廠癖」，認為原廠充電線的品質比較穩定，如果遇到什麼狀況，使用原廠充電線也比較有保障。網友分享保存方法，平常會用固定方式捲好，避免原廠充電線壞掉。

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網友怎麼說：「只敢用原廠比較有保障」

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NO. 7 外盒都要留下捨不得丟

隨著蘋果推陳出新，當了好幾年的果粉，一定買過不少蘋果產品，網友表示，蘋果的外包裝盒非常有質感，就算用不到也捨不得丟，寧願擺在家裡，偶爾看看一整櫃盒子也甘願。之前就有網友紛紛秀出自己家中的「蘋果信仰櫃」，大大小小的電腦、手機盒子堆疊在櫃子裡，讓網友直呼「超療癒！」

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網友怎麼說：「大愛盒子觸感跟簡約風」

NO. 6 聽到別人批評蘋果要平反

就像蘋果有死忠支持者「果粉」，也有另一群人堅持不愛蘋果產品，被果粉們暱稱為「卓粉（Android粉）」，由於兩派陣營各有其堅持，網路上不時可以看到果粉大戰卓粉的文章，每當果粉看到有人批評蘋果，就一定要用長文分析、反駁。雖然看似殺氣騰騰，但其實有些人非常享受這樣開戰的過程，覺得十分紓壓。

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網友怎麼說：「跟卓粉開戰很好玩」

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NO. 5 堅持不買他牌手機

市面上手機百百款，各大品牌經常推出新手機，主打更厲害的相機鏡頭、前所未見的新功能，為的就是要吸引消費者，許多人便會藉此機會買其他品牌的手機，比較不同手機廠牌有何差別。儘管受到許多新機的誘惑，果粉仍然對蘋果絕無二心，就算要換手機，也一定會繼續買iPhone，因為iPhone流暢的體驗實在讓人難脫粉呀～

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網友怎麼說：「拿過iPhone就回不去了」

NO. 4 熬夜守在電腦前看新品發表會

蘋果每年舉辦的秋季新品發表會，往往會引起不少話題，對於果粉來說，怎麼可以錯過這個第一手了解蘋果新品的機會呢？因此就算當天加班到很晚、眼睛都快要閉起來，果粉也會因為太過興奮而睡不著，在發表會前1小時就準備好電腦，準時點進直播連結，與其他果粉一起享受這個盛事。

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網友怎麼說：「每次都期待蘋果新產品」

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NO. 3 一定要裸機才有手感

很多人買到手機，第一件事情就是為它挑選適合的防摔殼、保護貼，深怕手機不小心掉到地上，要為維修付出龐大費用。不過許多果粉都有個堅持，認為iPhone美得像是藝術品一樣，不只外觀漂亮，摸起來的質感也非常好，因此提倡「裸機」的理念，堅持裸機手感的果粉，同時要具備「心臟很大顆」的特質，畢竟裸機摔到地上，心可是會淌血的！

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網友怎麼說：「裝殼犧牲手感太可惜了」

NO. 2 就算沒錢也要買到最新款

每年蘋果新品上市之際，應該是最能感受到果粉熱情的時刻，常常看到新聞報導，許多人為了搶買最新款iPhone漏夜排隊，2020年iPhone 12系列產品開賣，更是有人與家人輪流排隊7天搶頭香。也有網友分享，身邊有朋友總是「年年換新機」，就算沒錢也會想辦法買到最新款，為的就是趕上最新潮流，比別人更早體驗新機的美好。

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網友怎麼說：「很難壓抑換手機的衝動」

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NO. 1 為了瀏海、Touch ID堅持用舊機

儘管有果粉非新機不用，但果粉之中也有另一派聲音，認為只有「沒瀏海、有Touch ID」的iPhone才是心中的王道。YouTuber阿滴近日就坦言，自己一直以來都是使用iPhone，但看到iPhone 13仍然沒有指紋解鎖等功能，因此仍然會繼續使用舊iPhone，直言「iPhone 13 又買不下去，還是再等明年的14好了」，許多網友也深表認同「沒有指紋辨識買不下去」。

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網友怎麼說：「Touch ID才是王道」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月16日至2021年09月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『果粉堅持行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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