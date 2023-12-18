機票搜尋神器2024年更新，國泰Asia Miles里數一鍵即搵20日任何航班獎賞機票！｜愈來愈多人利用Asia Miles換機票，可是每次搵機票都要逐日search，都幾麻煩。加上早前Cathay公布換機票的飛行里數實行長減短加，而且不時大量放飛。其實大家只需要大家安裝以下介紹的機票搜尋神器插件，只需要一鍵搜尋20日任何航空公司、直航、轉機等獎賞機票。（插件4.0.3更新後可再用）



國泰Cathay早前換機票的飛行里數更改後，實行長減短加。尤其是去日本來回機票里數由20000分提高至25000，相信影響不少常儲分的旅客。幸而不時大量放飛，吸引大家快手換機票。台灣有網民開發了一個插件，可以令國泰授尋獎賞機票頁面更為好用，毋需輸入指定航空公司、一鍵即search最多20日內，包括直航、轉飛等航班，非常好用。想利用里數換機票一定要安裝！（雖然早前此插件不能再用，但更新至4.0.3版本之後，便可以再重新再用，非常方便。）

一次過可以搵20日的Asia Miles 獎勵機票，比起逐日搵方便得多。

此機票搜尋神器是利用Scripts（腳本）所製作，先安裝如Tampermonkey插件後，再讀入scrips便可以在Chrome瀏覽器自動使用。

👇👇安裝機票搜尋神器方法👇👇

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步驟1



先在電腦Chrome上選擇安裝插件「Tampermonkey」

Tampermonkey 連結

步驟2



打開Chrome前往Greaseyfork網站「國泰獎勵機票搜尋引擎修復神器2022」內，選擇「安裝版本4.0.3」（最新版本）。

國泰獎勵機票搜尋引擎修復神器2022 連結

步驟3



安裝完畢後，將Tampermonkey插件釘在Chrome的功能欄上。

步驟4



確實「國泰獎勵機票搜尋引擎修復神器2022」的腳本「已啟用」。

步驟5



前往Cathay兌換飛行獎賞網頁，先登入在內。此時會發現上方多了一個搜尋欄。

換飛行獎賞網頁連結

步驟6



輸入出發及目的地簡稱，如HKG（香港）、TYO（東京）、SPK（札幌）、OKA（沖繩）、LON（倫敦）等地方，然後就可以直接search指定單程機票，包括直航或轉飛機票。如果點按「批次搜尋20天可兌換航班」，可以一覽連續20日哪一天有什麼航班，非常方便。

機場代碼參考連結

搜尋後可以看到還有機票的航班，綠色框為直航，灰框為轉機，不同的class都會一同顯示。👇👇

