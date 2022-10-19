英國 BNO Visa｜早在 2 月英國公布將會放寬 BNO Visa 申請資格，而 10 月 18 日終於宣布修訂將會在 11 月 30 日生效，容許 1997 年 7 月 1 日出生，而父母其中一人有 BNO 資格的香港人，獨立申請 BNO Visa。

換言之，剛滿 18 歲的子女可以先去英國讀書或工作，完成「5+1」的移民要求，父母之後再去英國，無需其中一人放棄香港事業帶子女前往，更方便「太空人」計劃的安排。



97 年出世申請 BNO 資格

英國放寬 BNO Visa 申請條件，申請人仍需要符合三個資格：（1）1997年7月1日或之後出生；（2）年滿 18 歲；（3）父母其中一人持有 BNO 身份，如符合以上資格的話，就可以獨立申請 BNO VISA 前往英國。比以往需要連同父母一起申請簽證，修訂後的計劃能幫助一些想移居，但父母因各種原因選擇不前往英國的年青人。

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👇👇BNO 申請步驟（按圖放大睇）👇👇

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申請BNO Visa所需文件

1）住址證明

2）家庭關係證明（結婚證明書）

3）生活開支能力證明（銀行月結單）

4）TB Test 證明書（結核病測試）

5）香港特區護照



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5+1計算方法

「5」：申請永久居留權時，在5年內，任何12個月內不可離開英國超過180日，日期以簽證獲批日起計。任何12個月不是指每年，而是在獲得BNO Visa後抽任意12個月；

「1」：申請入藉時，在過去1年內，未曾離開英國超過90日

資料來源：HongKongWatch