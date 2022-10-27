5G Plan 優惠｜5G 網絡要普及，首要突破的是價格的屏障，幾大電訊商在推廣 5G 數年後亦深明此道，故近來不斷推出平價優惠 Plan 吸客，更有幾分價格競爭的意味。數月前見過的＄149／50GB 平價 Plan 最近又再出現，而且更多「花款」，以下就為大家提供幾個平價 5G Plan 作參考。



中國移動＄149／50GB 限時優惠再臨

一直以平價為主要賣點的中國移動香港，過去兩年一直有以國慶、回歸紀念等不同名目推出 5G Plan 限時優惠，而早前非常抵玩的＄149／50GB 方案最近就重臨，而且網上登記上台還可以額外送 $600 超市禮券以及免＄18 行政費。

從 20GB 數據 Plan 升級至 50GB 只需要加＄24，不難決定（圖 中國移動）

香港寬頻加＄13 包社交、影音數據

但＄149／50GB 的價格並不止得中國移動一間，香港寬頻亦同期推出一樣價錢月費優惠，雖然就沒有超市禮券，但就一樣免＄18 行政費以及加送一年的 Disney+ 訂閱（價值＄876），計一計數甚至比中國移動更抵玩。

另外香港寬頻在平價的＄149／50GB Plan 之餘還提供了＄162 月費的新選擇，其數據量較少只有 30GB，然而就全包社交平台及影音服務產生的數據，包括 YouTube、Disney+、Netflix、Apple TV、myTV SUPER、hmvod、Facebook、Instagram、WhatsApp、WeChat、Signal、LINE 及 Zoom。

3 香港 60GB 包社交／影音數據、再送「營養See計劃」

而講到社交、影音數據全包，除了香港寬頻之外，3 香港亦有同類的限時優惠，雖然月費貴一點要＄188（連行政費要＄206），但本身就有 60GB 數據（並非無限，數據用完會暫停服務），而且與香港寬頻的＄162 方案一樣包 13 個影音及社交平台的數據任用，另外再送價值過＄3000 的「營養See」計劃，的確相當抵玩。