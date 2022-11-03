iPad Pro 好唔好用？｜Apple iPad 系列過去多年都是平板電腦界的「天花板」，但其型號選擇眾多，究竟你買來的型號是否最適合你？

最近就有網民指出不少人花上萬元買來系列中最頂級的 iPad Pro，結果到頭來卻用不著，純屬「智商稅」，結果當然引來其他網民熱烈討論。



iPad Pro 是智商稅？網民嘲大部份人買後「封塵」

目前 Apple iPad 陣容中，最為頂級的選擇為 iPad Pro 系列，最近更換上了 Apple Silicon M2 處理晶片，價格甚至要比一部筆電更貴，要大屏幕、多一點容量的話，的確需要近萬港元才有交易。連登討論區上早前就有人開帖質疑 iPad Pro 只是「智商稅」，自己認識多人貴價入手 iPad Pro 之後都是「封塵」閒置居多。

此言一出，就引來討論區上網民反彈，不少人都指出 iPad Pro 十分好用，最主要在工作／學習時可以配合 Apple Pencil 進行手寫記錄，大達 12.9” 的屏幕又方便閱讀文件與樂譜等等；另外亦有人提及特殊行業如醫療、工程等正好可以用盡 iPad Pro 的運算能力以及高解像度流暢屏幕。

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iPad 系列 4 大型號選購指南

然而在討論間，有不少人以 iPad Pro 相當適合用來閱讀電子書以及觀賞影片，此兩個用途其實有點浪費 iPad Pro 的效能之餘，想以娛樂為主的話，不單 iPad 系列有更多平價選擇，綜觀平板市場，連更平價的 Android 機種都可以做到。

講到底每人買機的預算有所不同，但在購買 iPad 之前，亦可以更深入了解一下各部 iPad 的市場定位以及效能極限，自然可以選擇既高性價比又適合自己需要的型號入手。

iPad Pro － 高階專業人士向

誠如上文講到，iPad Pro 最新系列換上了 Apple Silicon M2 處理晶片，整體效能甚至能超越不少貴價的 Windows PC，即使用來剪輯 4K 高清影片都是綽綽有餘，其內置的圖像處理能力亦可以用來應付複雜的圖樣工作如 AutoCAD 等等。

但如果是想用來處理文書工作為主，iPad Pro 即使配上 Magic Keyboard 在這類型工作上的實用程度則可能不比 MacBook 系列好多少；另外，如果只是用於影片／漫畫等娛樂用途的話，更便宜、更便攜的選擇比比皆是，建議還是不要考慮 iPad Pro了。

iPad Air － 中階全方位之選

在 iPad 陣容中定位僅次於 iPad Pro 的就有 iPad Air，其目前已經採用 Apple Silicon M1 處理晶片，雖然效能未及 iPad Pro，然而仍然可以應付一定程度的多媒體創作需要。

另外，iPad Air 又支援 Apple Pencil 2 代作手寫輸入，如果需要一部 iPad 作筆記用，iPad Air 應該是比 iPad Pro 更適合且性價比更高的選擇。

iPad mini － 主打迷你便攜

如果你是以娛樂為主，更為便攜的 iPad mini 應該是更合適選擇，其採用 8.3" 的屏幕，窄邊框機身以一手就可以掌握，甚至可以方便放入女士的手袋之內。

雖然沒有專用 Magic Keyboard 鍵盤作為文書配套，但 iPad Mini 都支援 Apple Pencil 2 代，同樣可以在需要時進行隨手筆錄。

iPad － 最便宜入門之選

如果預算有限，剛剛才更新至第 10 代的 iPad 則為最實惠的入門 iPad 選擇，今代新升級至 10.9" 屏幕，並支援了更方便的 USB-C 插槽，內置的 A14 處理晶片應付日常的文書、影片、上網瀏覽需要基本上都沒有壓力可言。

新設計的精妙鍵盤摺套，企架角度可自由調校，更為實用。（Apple）

比較明顯的缺點，則是仍然只支援第一代的 Apple Pencil，充電時需要動用到 USB-C to Lightning 的轉接頭吧。

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