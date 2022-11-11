日本SIM｜港人在旅遊出發前，都會慣常地預備好到達當地時要用的上網方案，價格當然是越便宜越好，但日前就有網民貪便宜出事，在深水埗買來了疑似過期過期的日本旅遊 SIM，結果到埗後卻發現用不到，引來不少人對 SIM 卡可靠性的關注。



深水埗排檔買卡雖然較為平價，但出事上來隨時「叫天不應」，的確有一定的危險性（蔡浩騰 攝）

是以今次《香港01》科技玩物記者就不單以平價出發，而是向較有信心保證的來源著手，推介 5 張即使有問題都更容易找到負責單位的日本旅遊 SIM 卡，各位準備遊日的讀者可以考慮一下。

5張更有保證日本外遊SIM推介

【1】Sosim

在無合約 SIM 界別一直享譽盛名的 3HK「百佳 SIM」SoSIM，其實亦可以在原有的本地數據 Plan 之外加購漫遊數據。以日本為例，在 App 內可以買到亞太區用的漫遊日費，收費為每日＄12，以一個 5 日的正常日本行程計，即使連同開卡的＄33 計，都未需要＄100。

由購買日起半年有效，可以在計劃行程的同時已經先買好

不過要留意一下 SoSIM 是需要在香港先買卡啟動、然後才可以加購漫遊日費，另一方面，每日的數據 FUP （公平使用量）用量為 500MB，用完後有機會被限速至不低於 128kbps，但基本使用已經足夠有餘。

【2】自由鳥遨遊SIM

自由鳥遨遊 SIM 強勢回歸

數年前以旅遊SIM起家、在 Smartone 旗下推出的無合約 SIM 自由鳥，乘著各國開關之勢再度力推旅遊用的「自由鳥遨遊SIM」，收費按需要的日費計算，在網上／App 內訂購後，會在 3 個工作天內免費郵寄至所需地址，而該 SIM 卡可以循環再用，待需要時在 App 內增值即可。

自由鳥遨遊SIM現在還有 8 折聖誕優惠

現在自由鳥遨遊 SIM 還有聖誕優惠，購買日、韓、台等12個亞洲地區用的數據，5 日起日費輸入「xmas2022」優惠碼即可以享 8 折優惠，亦即每日收費＄12，日費價錢與 SoSIM 一致，但就省卻了開卡金錢，而在數據上一樣是 500MB FUP（2023年1月9日或之前使用外遊數據，則可享雙倍數據，即 1GB FUP），用完後則會被限速至不高於 128kbps。

【3】CMlink

中國移動（留意並非中國移動香港）一樣有日本專用的數據卡出售，只需要在網上訂購，約 7 個工作天內就會郵寄到香港地址。而其價格計算方式亦相當吸引，是以日圓計算的（在日圓低水時就更覺經濟）。

CMLink 日本卡分為純數據以及連日本當地電話的版本，如果不需要打電話的話，一張可用 30 天的 15GB 數據卡價錢為 ¥2,200 日圓（換算港幣約＄125）；

如果需要電話號碼，即使是 36GB 數據套餐都不過是¥4,380 日圓（換算港幣約＄246），用來旅遊用不單平價，而且沒有每天的數據限制（不過數據量用完後依然會被限速至不高於 128kbps 就是了）。

【4】Klook eSim

Klook 可以購買日本當地用到的 eSim

如果不想用實體卡，而自己的手機又支援 eSIM 的話，可以考慮 Klook 上可以買到的日本 eSIM，收費則與 SoSIM、自由鳥相比則稍稍為貴，可以按需要選擇 5／6／7／8／10／15 天的數據 eSIM，平均每日收費約為港幣＄16～19，每日的 FUP 同樣是 500MB、其後限速至 128kbps。

【5】WAmazing

就算你已經有自己的心水上網方案，最後這張日本上網 SIM 最好也記錄起來，作為後備也相當不錯－因為它是免費的。

WAmazing 提供日本當地的免費旅遊 SIM

WAmazing 提供日本當地的免費旅遊 SIM，內含可用 15 日的 500MB 日本數據，只需要在《WAmazing》App 內註冊後 4 小時起，即可以申請於 20 個設立於不同日本機場的專用機器處取得 SIM 卡。

500MB 數據當然不會夠用，但作為當地緊急用的後備方案確實不錯，而且數據用完後都有付費增值的方案供選擇，只不過收費頗貴，分別為：¥999／500MB、¥1499/1GB、¥1,999/1.5GB，對比起以上幾個方案實在非常不划算。