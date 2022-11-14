Sunny NFT／淘寶貨事件失10萬訂閱｜回收商品挽人氣被指做戲

arhoTV Sunny、Creamy 一對情侶經營的YouTube頻道，近一年因發售NFT、又被高價發售淘寶貨圖利而是非多多，52萬訂閱數曾狂跌近10萬人！11月13號星期日Sunny上載新片，宣布以購入價回收其頻道推出過的自家產品，力圖挽回人氣。



訂閱暴跌10幾萬

arhoTV 主題為輕鬆生活、瘋狂挑戰、巨大化試玩、劣食片，高峰期曾擁有52萬訂閱，風光時與CASETiFY合作出手機殼，在K11開年宵市集賣精品大賺特賺。但後來因為未經深思就向未成年觀眾推銷投資工具NFT，又被踢爆自稱香港製造的產品實為淘寶貨且虛報銷量，多種打擊下訂閱一度跌至40萬，另一KOL大J曾拍片抽水，反被連登網民狠插：做法肉酸

Sunny近幾個月發任何片被留下大量負面留言，換轉是你都沒心機再搞影片內容。經過長時間的沈默，二人終於再度出片，片中二人更刻意穿得簡單，背景沙發上的公仔玩具全部抽走，想給人認真嚴肅的感覺，表示希望退款給對他們感到失望和失去信任的觀眾，以港幣現金價回收arhoTV這麼多年來推出的自家產品。Sunny也承認今次行動的確是太遲，但解釋是因為需要時間安排，希望用家包容體諒。

YouTube截圖

二人的商品曾經吸引大量支持者排隊認購，好賺到喊。疑因被指商品為淘寶貨，加上發售NFT被指呃細路錢而人氣爆跌，如今他們為了洗脫貪財的惡名，決定以當年購入價全面回收。

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網民不買帳：係咪準備搞年宵前洗白

睇留言，支持反對聲音是50／50左右。支持者說會繼續收看頻道，希望二人收拾心情專心出片。但亦有人估計Sunny打算在年尾搞年宵市集，所以才出來洗白，認為會真正去退錢的人不多，相反支持者可以親自去打氣；更有人質疑，Sunny上架影片後1分鐘內就出來新AC留言支持、不會退款，有買like、做假之嫌。

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YouTube截圖／連登討論區截圖

正反相方發言截圖

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有人擔心退款很難

更有人認為，退款看來容易其實一定困難重重。首先官方表示是以「購入時的價錢」退款，有些商品如「日新百鬼城口罩」已由原價$128盒劈至30蚊盒，如果沒有收據都接受退款，恐防會有人狂掃30蚊口罩拿去退128蚊，相信他們一定會有兩手準備。

旋轉拍賣截圖

連登討論區截圖

Sunny 3大死穴被受批評

01｜賣NFT狂言被流出：班Haters食樹根未見過錢



NFT雖然有藝術品這成份，但說穿也是一種投資工具，即市值可升可跌，實不應該出售給青少年；去年arhoTV 推出原創角色「百鬼日新城」的NFT公仔圖，宣傳片中Creamy表示「不設年齡限制」，學生、未成年都買得，引發激烈批評後終改為18歲以上方可認購。事件看似解決，實際上網民最介意的不是年輕投資者荷包有否損失，而是arhoTV 團隊在NFT事件中吃相難看，搞NGO推動藝術只是空談，遇到反對聲音時「冇公關」，被人cap圖發現團隊在Discord群內口不擇言，笑反對者是「未見過錢，平時食樹根的窮鬼」。

Creamy在宣傳片內卻強調「買NFT沒有年齡限制」（截圖中警告字眼是後期補上）

連登討論區截圖

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Sunny Arho賣NFT袋200萬被指呃細路 凌晨連登開po解話被嘲想洗白

02｜淘寶貨扮藝術品



二人在年宵推出的商品，曾吸引大量網民大排長龍搶購，有傳Sunny曾講過自己的商品都是香港本土貨，但就被人發現是淘寶訂購，向店家訂造100個攬枕，卻稱賣出1萬個。而展覽中報稱值60萬港元的巨型雕像公仔，實際上在淘寶4000幾蚊就可找廠商化工生產，令人覺得Sunny、Creamy過度自我吹噓、推崇拜金樣樣講錢、講大話講上癮。

「一星期工作室大改造」影片截圖

Arho TV｜Sunny 再被踢爆300蚊淘寶玻纖公仔吹到60萬一隻食水深

03｜網民：太遲道歉已「社死」



網民認為Sunny錯在太遲道歉補救，如果當初盡快認錯並正面處理，就不會令人覺得兩人只是因為訂閱數流失而道歉，並非真心認錯。更有人表示Sunny已經「社死」（社會性死亡），無法再靠人氣搵食。

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總結：支持的人暫時比較多

出事後二人有特別去拍一些有意義的影片，雖然被指「做錯事後才去洗白」。有網紅表示覺得二人的確有錯，但不會一齊食花生，就算他們只為補償才去拍有意義的內容，但二人拍的影響仍有一定影響力，不應該因人廢言，反而應該給他們機會改過做好事，總比踩死一個頻道更實際。

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暫時認為錢已退，不必再針對的連登仔人數比較多

參考連登討論區的正負評數，暫時認為「錢都退埋，仲針對佢哋做咩」的人數多過「唔原諒，錯就係錯」的人將近千位，不知你又覺得二人是否值得一個重生機會？

Sunny原片連結：Link連登討論區連結：Link