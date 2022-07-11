Sunny Creamy NFT 事件一個月後推出道歉片 YouTuber Sunny （ArhoTV）6月時推出NFT，因其頻道青少年觀眾較多，此舉被質疑吸引未成年人購買投資工具之嫌。即使最後他們更改規則限18歲以上人士購買，在各方劣評下賣出1000張，面額收益高達200萬元。近日他們扭推出道歉片，但連登更其他社交平台仍然不改劣評。



事隔1個月道歉 連登仔仍未收貨

YouTuber Sunny （ArhoTV）6月時推出NFT，因其頻道青少年觀眾較多，此舉被質疑吸引未成年人購買投資工具的嫌。即使最後他們更改規則限18歲以上人士購買，但連登更其他社交平台仍然不改劣評。今次Sunny針對NFT發售的混亂情況道歉，又回應大量網上負評。如果想重新了解👉Sunny Arho賣NFT袋200萬被指呃細路 凌晨連登開po解話被嘲想洗白事件，可以點擊連結睇睇！

Sunny （ArhoTV）影片截圖

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Sunny 道歉片，刻意收起背面沙發上的公仔，畫面簡潔，希望打造出一個誠心道歉的型像。

Sunny （ArhoTV）影片截圖

連登風向：重點未交代，但未至於要窮追猛打

今次連登開帖表示「突發 Sunny哥哥出嚟啦」正評120、負評高達1120，從討論內容來看，大部份人認為Sunny已經道歉，不必窮追猛打，又指haters其實從來不是Sunny觀眾，但亦有由頭跟到尾的巴打將事情完整陳述，表示不是盲反，而是Sunny真的有很多事情未交代。

Sunny NFT 事件後道歉片｜網民點睇



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網民「港女洋腸夢」整理好道歉片要點：



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大J抽水反被連登網民插：做法肉酸

而同一時間，另一位人氣YouTuber，已移民日本的大J竟然在自己facebook內以手繪插圖，圖文並茂抽水笑Sunny。不過抽水內容就有點無厘頭，竟然是笑人為何要坐地下。有網民就反擊：「坐地有甚麼問題？日本好多YouTuber都坐地拍片。」一般網民並不同意大J這樣去抽水。



大J抽水反被連登網民插：做法肉酸（Jason - 大J fb截圖）

大J抽水反被連登網民插：做法肉酸（Jason - 大J fb截圖）

大J解釋日本人有坐地文化，所以可以坐。但網民就覺得大J兜得太難睇：「原始人都坐地。」另外，大J又貼出了3年前幫助日本受風災影響居民，籌得106萬港幣款項後的入數紙，並強調自己只收取1萬行政費，未知是否想暗示有人扮慈濟賺錢，但大J的確以自己的號召力做過好事。

大J又貼出了3年前幫助日本受風災影響居民，籌得106萬港幣款項後的入數紙（Jason - 大J fb截圖）

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