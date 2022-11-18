第一城被鎖車林寶女IG｜傳說沙田第一城的私家路段對駕駛人士而言相當「危險」，皆因只要停泊極短時間就會引來鎖車隊極速「招呼」，到時就白白付出＄320。

然而昨日（17日）一名美女卻親身駕駛一輛林寶堅尼超跑到第一城，結果不到一分鐘已然被鎖，傍偟之際卻因為火辣的身材更被網民瘋狂轉載起底。



林寶超跑極速被第一城鎖車、女車主被質疑賣廣告？

事緣於 17 日下午，一名女司機駕駛一輛桃紅色的林寶堅尼品牌跑車至沙田第一城，據她後來表示，停車只是要到路旁的便利店買水解渴，然而眨眼功夫就見林寶堅尼被鎖。

女司機駕駛一輛桃紅色的林寶堅尼品牌跑車至沙田第一城、極速被鎖（網上圖片）

當她傍偟守在車旁時，圍觀的途人以及車上乘客見到美女身材姣好、又駕著百萬超跑，自然就拿出手機拍照再分享上網，一時間引來各大 Facebook 群組以及討論區瘋傳。然而由於此桃紅色跑車身上印有大大個某加密貨幣學院的名字，就被人質疑女車主是為了宣傳而故意將林寶停放在以極速鎖車聞名的沙田第一城。

美女車主 IG 起底、原來是古箏教師？

網民見到美女，辦事能力自然高，在相片流傳一段時間之後，此女已經被網民「起底」，相關背景資料及 Instagram 帳號亦被公諸於世。

Kianna 真實身份是一名古箏老師，日前更被邀請上 ViuTV《CHILL Club》演奏（圖 Instagram）

原來此林寶美女名為 Kianna Ngai，真實身份是一名古箏老師，另外從她於 IG 公開的資料中，大概可知道她亦是該加密貨幣學院創辦人的女伴，故她昨日駕駛的林寶堅尼有很大機會屬於此學院的創辦人。

而 Kianna 除了是一名才女，在其 IG 帳號（@kianna_ngai）中亦不乏美照，日常又不吝分享美好身段，相信經鎖車一役，又將為她帶來不少追隨者了👇👇👇