前20大科技富豪身家蒸發5千億　朱克伯格最慘　損失竟達這數字

今年科技股表現低迷，已經讓全球各大科技富豪財產流失，邁入2022年以來前20大科技富豪總計蒸發接近5,000億美元，其中又以Facebook創辦人馬克．朱克伯格損失最為慘重。



根據《華爾街日報》報導，包括馬斯克（Elon Musk）、比爾‧蓋茨（Bill Gates）、賴利‧佩吉（Larry Page）等科技20大科技富豪的身價在2022年遭遇了巨大損失，在截至10月底為止已經損失約4,800億美元，相當於SP 500指數中，7家大廠外其餘所有公司的市值總合。

疫情、美元升息、戰爭等多重因素都衝擊的當前的經濟環境，科技領域也遭受劇烈衝擊，包含大量科技股的納斯達克指數，邁入2022年後也已經下滑了29%。

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朱克伯格2022損失最慘重，馬斯克一年少千億仍穩坐首富

朱克伯格光是今年就損失多達870億美元，幾乎佔據了整體損失的20%。目前朱克伯格的身價約為382億美元，在全球富豪中排名第28，然而今年初時，朱克伯格甚至曾在前10名之內。

10月Meta公佈了2022年第三季財報，連續第二個季度營收下降，且元宇宙相關的虧損不斷擴大。在經濟不景氣的此刻，有投資者發布公開信要求Meta減少對元宇宙的投資、精打細算利用手中的經費，然而朱克伯格仍強調元宇宙是未來趨勢，將堅持對這塊領域的投資。

這也導致Meta股價在財報揭露當天立即下滑19%。年初迄今Meta的股價已經下跌70%以上，也是朱克伯格身價大跌的原因，對於朱克伯格等創業家而言，公司股份幾乎等同個人的所有資產，因此身價的變化可以部份反應各大企業的態勢變化。

而馬斯克雖然以蒸發664億美元的幅度，高居身價減少排名的第二人，不過他仍舊穩坐著世界首富的寶座，與第二名有著600億美元以上的差距。目前馬斯克的身價為2,040億美元，也是唯一身價突破2,000億美元的富豪。

《福布斯》（Forbes）指出，馬斯克在過去不到一年裡，身價減少了超過1,000億美元。2021年11月時，馬斯克曾成為世上第一個身價3,000億美元的富豪，不過這段時間裡馬斯克也傳出不少負面消息，包括與員工生下雙胞胎、收購Twitter事件反反覆覆，以及謠言與Google共同創辦人謝爾蓋‧布林（Sergey Brin）前妻有染。

特斯拉銷售的是較為高價的電動車，在經濟衰退時可說更為不利，加上疫情封鎖導致上海廠生產一度停滯、原物料成本高漲等因素，都對特斯拉的經營帶來負面的影響。

而馬斯克死對頭、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）也在2022年損失657億美元資產。近日亞馬遜公佈的第三季財報，營收獲利皆低於預期，利潤主力的AWS成長不如預期，是2014年以來營收成長幅度最少的一個季度，也導致股價一度雪崩。

Google兩位創辦人謝爾蓋‧布林及賴利‧佩吉（Larry Page）的身價，也都在今年減少近400億美元。Google是全球最大數位廣告商，最近的財報中不僅營收不如預期，YouTube廣告收入更是曝光以來首度不增反減，顯示了企業紛紛削減行銷預算，廣告產業陷入了艱困的環境。

TikTok創辦人身價逆流而上，大漲百億美元

雖然各大富豪似乎都損失慘重，但前20大科技富豪裡仍有兩人實現資產正成長。字節跳動執行長張一鳴便在今年身價成長104億美元，目前總身家達到549億美元，是科技領域的第8大富豪，在全體排名中則排行第22。

字節跳動旗下短影音服務TikTok帶來的威脅，正是Meta股價不斷下挫的原因之一。TikTok在去年9月就公佈活躍用戶達到10億人，外界預期到今年底時這個數字可望達到18億人。

另一位資產出現增長的，則是通訊技術公司Ubiquiti創辦人羅伯特‧佩拉（Robert Pera）。他在今年身價成長了19.5億美元，達到154億美元的水準。Ubiquiti是今年少數逆流而上的科技公司，市值成長15%達到211億美元。

聯網人口的增長，以及IoT技術日漸成熟，都讓網路設備的需求看漲，加上Ubiquiti高於外界期待的財報數字，都帶動這間科技公司今年的股價成長。

疫情剛爆發的前兩年，全球富豪的身價增長比1987到2010年間還要來得高，這也導致當經濟面臨衰退時，繳出了史無前例的鉅額跌幅。不過由於疫情期間的驚人成長，儘管今年資產大幅縮水，大多數富豪仍然比疫情前更為富有。

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