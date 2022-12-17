日本旅遊上網｜相信不少人趁香港、日本的隔離措施放寬，現正計劃到日本當地旅遊，而要在當地查資料、影相打卡都需要到網絡，而在眾多旅行上網方法中，手機數據漫遊（Roaming）絕對是最方便的選擇，最近不同電訊商的漫遊方案價格亦已經下調不少。



但究竟數據漫遊在日本當地的表現如何？今次我們就走訪日本當地多個旅遊景點，今次就先與各位分享在關東方面的測試結果。

平均價錢低至$22日、抵玩之選漫遊方案

與其他電訊商一樣，要用到 SmarTone 提供的漫遊方案，當然要是他們的月費 Plan 客戶，不過在額外付出的漫遊服務收費方面，SmarTone 就算是幾個電訊商中的中價位置，而且提供更抵玩的多日方案，如果只需要在日本當地上網，可以選擇＄178／8 日的方案，即平均每日僅＄22。

如果選擇更貴價的「環球地區」方案，還可以用到於航機上網的「飛行漫遊」服務，整體效果可以參考我們之前的文章。

日本關西多點實地測速

除了價格夠抵玩，SmarTone 漫遊在日本當地所用的網誌為當地兩大電訊商之一的 SoftBank，覆蓋相當不錯，且絕大部份時間都可以用到 5G 網絡，在不少旅遊景點都能夠以高速上網，100Mbps 的下載速度已可以稱為「基本盤」👇👇👇

【1】大阪城

在關西大阪其中一個著名地標大阪城外，可以得到逾 396Mbps 的下載速度（蔡浩騰 攝）

【2】黑門市場

於「關西築地」之稱的黑門市場的大門口外，下載速度有 263Mbps（蔡浩騰 攝）

【3】大阪環球影城

即使在人流超級密集的大阪環球影城之外，下載速度都有貼近 300Mbps（蔡浩騰 攝）

【4】京都鐵路站

於關西最大的鐵路站之一、JR京都站外，更錄得全旅程最強的 700Mbps 以上之下載速度 （蔡浩騰 攝）

【5】京都清水寺

進入到較偏遠的清水寺門前，依然可以 5G 網絡接收，下載速度可達 100Mbps 以上（蔡浩騰 攝）

各方面應用流暢

擁有如此出色的網絡表現，在日本關西全程都可以手機順利進行不同的工作與資料搜尋，例如地圖、交通的查閱，甚至串流觀看高清影片或與在香港的同事進行視像會議，都一樣可以應付（看圖放大看測試地區及各應用項目）👇👇👇

+ 2

SmarTone 5G 數據漫遊在日本關西的表現相當令人驚喜，甚至突破了不少用戶對數據漫遊的固有印象，而既然是覆蓋全亞太區的漫遊方案，其在關東地區的表現自然亦值得留意，我們稍後亦會送上 SmarTone 數據漫遊在日本關東地區各景點的表現報告，近期會有計劃去東京等地的讀者可以留意。