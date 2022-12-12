日本旅遊｜疫情關係，世界各國「封關」3 年，至最近不同國家才放寬旅遊限制，其中就包括不少港人朝思暮想的日本。



是次《香港01》科技玩物記者來到日本關西的著名景點心齋橋，當然也要為一眾 ACG 迷謀福利，讓各位在藥妝、美食之外都可以趁機買買動漫周邊，部份景點更是疫情期間才正式開放，不少港人未曾涉足！

【1】中古動漫／遊戲／模型尋寶必到！心齋橋 Book Off

地址：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３丁目６−21

首先作為熱身，我們就來到心齋橋商店街靠北面位置的老牌二手書店 Book off，但不要看到是「書店」就掉頭走，因為現在 Book Off 的業務已大大向 ACG 方面擴展。

心齋橋 Book Off 店面的上層的確仍以書籍為主，但向下走一層就會見到有大量的二手中古遊戲機、遊戲、手辦、卡牌、電子產品等，全部價格都相當合理，而且會註明產品上有的瑕疵；

在其中一段甚至有發售時間較長的全新舊或中古模型手辦出售，價格比市面再低數百日圓，如果想執平貨／尋寶的話來這裡走一轉或者會有意外收獲。

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【2】大丸百貨 Jump Shop + Pokemon Center DX

地址：〒542-8501 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目７−1

從 Book Off 向南走約 5 分鐘，可以找到心齋橋另一著名購物點 Daimaru 大丸百貨，但我們的主要目標卻是位於此處 9／F 的兩個動漫景點。

Jump Shop 門前的路飛是一個不錯的打卡位（蔡浩騰 攝）

首先一上電梯已經見到有一大間 Jump Shop 在面前，該處為 2019 年才正式開幕，佔地不多，目前主要販售的商品以《Spy x Family》、《咒術迴戰》等為主，種類、數量一般，門前的路飛是一個不錯的打卡位就是了。

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而在此層的另外一邊，則可以找到日本關西的第二間 Pokemon Center、Pokemon Center DX，未進門已經見到三大神鳥的大雕像，另外一邊更有最新一代《朱紫》的御三家正等待大家，除了拍照之外，門市內的 Pokemon 商品自然也在等待你花錢帶走它們。

未進門已經見到三大神鳥的大雕像（蔡浩騰 攝）

【3】PARCO 百貨 Pop Culture － 全層動漫／遊戲 IP

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目８−3

以上兩個景點，其實都只屬「前菜」級別，因為就在大丸百貨旁、即舊大丸的北翼，在 2020 年 11 月起已改建成 PARCO 百貨公司，而當中作為 ACG 迷的重點，則放在位於 6／F 的「Pop Culture Shinsaibashi」主題區域。

在此集中了十多個不同的動漫／遊戲大廠在此設店，包括 Capcom、吉卜力、Marvel、超人、哥斯拉、Lego 等等，總有一個 IP 可擊中你的心。

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另外如果是潮物玩家，或者會對 2／F 的 Be@rBrick 專門店更有興趣，據說所有擺放在此的 400％ Be@rBrick 皆可以購買，同樣又是另一個尋寶良機。

最後還可以一提的，就是 PARCO 12/F 處為戲院範圍，同樣有上映中的動漫作品周邊可以買到，碰巧目前《男兒當入樽》電影《The First SLAM DUNK》正在上映，即使周邊商品早已售罄，但還是可以買本日本當地場刊作收藏。