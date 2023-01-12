日本新年一如以往都有買福袋的文化，而一間專販售二手電子產品的商店「けっこう安い」（IOSYS），每年都會推出「不幸福袋」，裡面放有各種賣剩的電子廢品，反心理引買家入手「不幸福袋」，想想裡面的產品有多「不幸」。近日，在 Twitter 上就有一些買了「不幸福袋」的網民分享戰利品，沒想到有意外驚喜。



IOSYS 在每家分店限量 50 份銷售「不幸福袋」，每份售價 2023 日圓（$120），而且每人只限買一份。雖然以「不幸福袋」為名出售，但大阪市浪速區的一間分間，在開賣 6 分鐘後就已經售罄，可見很多人都對福袋中的物品有相當大的好奇心。

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（Twitter#不幸袋 圖片）

Twitter 上有日本網民分享買到的「不幸福袋」，內容物包裝 LED 手提燈﹑手機螢幕保護貼﹑自拍棍﹑珪藻土吸水地墊等不太管用的東西。而當中，有網民分享原來「不幸福袋」內有一部 iPhone 8，雖然是 2 手產品，不過電池健康度達 100%，就算手機螢幕上有明顯的刮痕，計上「不幸福袋」只需約 $120，抽中怎麼也是划算。

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資料來源：Twitter#不幸袋