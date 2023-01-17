抖音240萬人追蹤中國網紅「吃土少女」，長得天然可愛有仙氣、大大的眼神情精靈調皮，男女通殺頗具人氣。然而近日網上廣傳一後疑似「吃土少女」9秒口交短片，看過的人都認為是她本尊，盡毀粉絲心中清純形象，其頻道「一杯刨酸奶」停止更新一星期後，原來她已偷偷在留言區回應事件。



吃土少女吃了別的東西｜9秒不雅短片網上瘋傳

現在Google搜尋「吃土少女」，後面自動就會出現「9秒」聯想字，可想而知「炒車」炒得有多轟動！來說說9秒片段內容，片段最初只是「吃土少女」在紮頭髮，突然就切換成她疑似一面看手機、一面口交在為別人「食雞雞」的片段。

抖音頻道「一杯刨酸奶」截圖

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抖音240萬粉絲網紅「吃土少女」日常照

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原來已「鬼鬼鼠鼠」回應事件

事件在網上一石擊千浪，網民爭相到「吃土少女的日常」的影片頻道留言：「感謝9秒令我認識你」、「舌頭還打圈圈」。也有人認為不是本尊，撐偶像認為只是人有相似被屈，「一點點神似而已吧」，甚至有人說「甜美少女不能口交？」認為吃土少女又不是未成年，性愛是正常事，不認為形象有崩壞：「大驚小怪，宅男就是這樣」。但當然亦有純真的粉絲留言說「快澄清一下那個視頻不是你」，並得到「吃土少女」reply：本來就不是，算是正式對事件作出回應：「本來就不是…」但似乎網民並不受貨。

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原來是對Twins

原來「吃土少女」還有個雙胞胎妹妹叫「糖果小餅乾」，抖音follower數也高達198萬，二人常常會合作拍雙子片，「糖果小餅乾」長相略比姐姐成熟一點，不過依然是甜美學生妹風格。不過事件後妹妹會不會跟姐姐「割蓆」呢？

右起：「吃土少女」還有個雙胞胎妹妹「糖果小餅乾」。

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「吃土少女」和「糖果小餅乾」真的長得很像。

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