Apple M2 Pro、Max 晶片 Mac mini／Macbook Pro｜Apple 自家研發的處理晶片 Apple Silicon 系列被公認為目前科技界最強的處理硬件，然而 Apple 卻未有停止挑戰極限。



繼上年尾發表了全新的 M2 晶片之後，在今日（1 月 17 日）Apple 就正式公布了流傳了一段時間的進階版 M2 晶片，分別為 M2 Pro 以及 M2 Max，而隨之而來的，當然還有其他 Mac 機種的新版本！

M2 Pro、M2 Max 處理晶片登場 面向專業客群

與 M1 升級至 M1 Pro 及 M1 Max 時一樣，Apple 推出「升級版」M2 晶片的手法，仍然是堆疊更大量的電晶體，以提升同一晶片的處理效能。

M2 Pro

Apple M2 Pro 晶片（圖 Apple）

M2 Pro 與 M2 一樣採用第二代的 5nm 製程技術，具備 400 億個電晶體，是 M2 的兩倍。 M2 Pro 亦配備 200GB/s 統一記憶體頻寬，為 M2 的兩倍，以及多達 32GB 低延遲統一記憶體。 新一代 10 核心或 12 核心 CPU 包括多達 8 個高效能核心及 4 個高效節能核心，令多執行緒 CPU 效能表現較 M1 Pro 的 10 核心 CPU 快達 20%。

M2 Pro 的 GPU 不但可配置多達 19 核心，較 M1 Pro 的 GPU 多出 3 個核心，而且配備更大的 L2 快取記憶體。因此，圖像處理速度較 M1 Pro 快達 30%，大大提升影像處理效能，並帶來遊戲主機質素的遊戲體驗。

M2 Max

Apple M2 Max 晶片（圖 Apple）

至於 M2 Max 方面，Apple 稱之為「全球最強勁及最高效率的晶片」，其具備 670 億電晶體，相較 M2 多逾 3 倍，。M2 Max 的統一記憶體頻寬就進一步加大至 400GB/s ，是 M2 Pro 的 2 倍、 M2 的 4 倍，且支援多達 96GB 快速統一記憶體，因此，用户可瞬間開啟大型檔案，並以流暢地穿梭運行多個專業高階 Apps 。

M2 Max 與 M2 Pro 同樣備配新一代 12 核心 CPU，不過 M2 Max 的 GPU 就有多達 38 核心，同時配備更大的 L2 快取記憶體，效能更為強勁，圖像處理速度較 M1 Max 快達 30%；再加上 96GB 記憶體，配備 M2 Max 的全新 MacBook Pro 可應付需要大量圖像處理的專案。

新版 Mac mini 勁抵玩！

一如既往，每逢新的 Apple Silicon 發表，Apple 都一定會加推硬件新版作為護航之作，而今次更新的就輪到 Mac mini 以及 MacBook Pro。

首先在 Mac mini 方面，由即日起所有型號皆以 M2 系晶片為基本規格，最入門的 M2 處理器、256GB 儲存版本售價為＄4,599，想要多一倍儲存空間的話，則需要＄6,099，是目前整個 Mac 系列 M2 機種中最平價的型號，但與此同時，Apple 亦不忘提醒你它們的效能有多強勁，對比 Windows 機種甚至可以快上 5 倍之多。

Mac mini 的頂級配置今次更改用了新登場的 M2 Pro 晶片，對比 2 年前的「末代」Intel 處理器 Mac mini，轉用 M2 Pro 的版本速度提升足足達 14 倍，然而其售價仍然只是＄9,999，在 Windows 同價位機種中應該很難找到表現相若的競爭對手了。

新版本的 Mac mini 由即日起就可以訂購，並於 1 月 24 日 (星期二) 起正式發售。

新版 MacBook Pro 14"、16" 挑戰「最長氣」Mac 機紀錄

在 Mac mini 之外，上年度未有更新的 14”、16” 型號 MacBook Pro 亦因為 M2 Pro、M2 Max 晶片的登場而獲得更新，兩部新版本皆與早前更新的 M2 版 iPad Pro 一樣支援 Wi-Fi 6E 連線。

全線的 14”、16” MacBook Pro 配置以 M2 Pro 晶片起跳，兩個尺寸分別提供三個不同配置，不論是 14” 還是 16” 的 MacBook Pro，只有最高階的版本擁有最強勁的 M2 Pro 晶片。

最平價的版本為 14” 的 Macbook Pro，售價由＄15,999 起，但留意此版本不但 CPU 核心及 SSD 儲存空間較少，同時在充電功率上亦稍遜，如果需要更有保證的表現，可以向售價＄19,799 的型號埋手。

M2 Pro／M2 Max 版本 MacBook Pro 14" 配置及售價

M2 Pro／M2 Max 版本 MacBook Pro 16" 配置及售價

除了 M2 Pro／Max 晶片帶來的效能強勁以外，Apple 方面還強調新版本的晶片擁有強勁的節能表現，使MacBook Pro 的電池使用時間現長達 22 小時，是 Mac 歷來最持久的電池使用時間。

新版本的 MacBook Pro 同樣由即日起就可以訂購，並於 1 月 24 日 (星期二) 起正式發售。