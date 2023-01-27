自然系女子旅行｜J2 最近推出的《自然系女子旅行》是一檔全新旅遊節目，當中以介紹貼近郊野的旅行營區景點為主，但相比起大自然景色，當中負責主持的3位台灣美女才是重點所在！

她們3位不單長相甜美，更經常在 Instagram 上大派福利，以下就與各位一同檢閱3位台灣《自然系》正妹的 IG 帳號！



香港TVB派出主持陳映暉（左）與幾位台灣美女一同主持《自然系女子旅行》，例如在台港兩地都赫赫有名的林襄（右）（圖 Instagram）

【1】啦啦隊女神 － 林襄

Instagram 帳號：＠95_mizuki

IG 追蹤人數：140 萬人

林襄於 2021 年加入 Rakuten Girls，因擁有甜美的臉蛋以及傲人的身材而吸引不少網民關注，被公認為台灣啦啦隊女神的前列份子。

（圖 Instargram @95_mizuki）

林襄近兩年人氣持續急升，目前 Instagram 的追蹤者人數已超越百萬、成為台灣啦啦隊美女中的一姐。在 2022 年推出的寫真集《與你襄遇》更是一出即售罄，然而在實體版寫真推出市場的同時，其 Instagram 仍是福利不斷、經常發放衣著清涼的照片讓網民大飽眼福。

👇👇👇按圖放大看林襄 Instagram 美照👇👇👇

+ 9

【2】音樂系女神 － 黃上晏

Instagram 帳號：＠rubis_03

IG 追蹤人數：50.6 萬人

林襄較為運動型，而另一《自然系》美女主持則走「才女」路線，她就是畢業於國立台灣師範大學音樂系的仙氣女神黃上晏。

(圖 Instagram @rubis_03）

黃上晏從4歲開始學琴，而且懂得彈奏結他、大提琴等樂器，但在彈得一首好琴之餘因為超高顏值、九頭身段而被捧成平面模特兒界新寵，在其 Intagram 上不時見到上晏穿上帶知性美的性感晚裝拍攝照片。

👇👇👇按圖放大看黃上晏 Instagram 美照👇👇👇

+ 16

【3】寫真天后 － 張雅涵

張雅涵與林襄同為 Rakuten Girls 啦啦隊的一員，以 21 吋黃蜂腰見稱，19歲時已經以模特兒身份出道，多年來更是寫真界寵兒、前後已推出了 6 本寫真集，而且銷量不俗。

(圖 Instagram @kimi850531）

張雅涵不單長相出眾，同時她亦有歌唱天賦，在 2020 年至今就推出了 3 首單曲，算是台灣的多棲女藝人。

👇👇👇按圖放大看張雅涵 Instagram 美照👇👇👇