街邊檔購物結局悲慘｜iPhone 14 Pro痴完芒貼被即場開核桃刮花

新買手機第一時間做的，並不是開機設定，而是買手機殼和貼螢幕保護貼。近日，中國湖北一名女子，在街邊攤檔購入一塊鋼化保護貼（鋼化膜），但竟然在貼上保護貼後被檔主親手弄花螢幕，而且被弄花的原因非常滑稽。



鋼化保護貼的特點是硬度高﹑防刮力高﹑透光度高，鋼化後可以承受更大的衝擊力，減少手機跌落時，螢幕碎裂的機會。如果有看過一些鋼化保護貼的測試影片，甚至有商家會使用鎅刀去刮螢幕。

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根據微博@水木視訊的影片顯示，檔主貼完鋼化保護貼後，把 iPhone 14 Pro Max 的螢幕直接砸向核桃，更連續大力拍了兩下。隨後向圍觀的市民展示鋼化保護貼的「威力」，就算顧客當然表示手機是新買，但檔主仍自信滿滿說：「我不管你是不是剛買的，你看一點痕跡都不帶有的。」

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有趣的是，該顧客回到家後才發現，自己的 iPhone 14 Pro Max 螢幕被砸花。同時，網民指出這樣做，就算螢幕表面沒損傷，強烈的撞擊也有機會令底層螢幕或零件損壞。而最不解的是，檔主一言不合就拿顧客的手機開核桃，看來他對自己出售的鋼化保護貼有極大的信心......

資料來源：快科技